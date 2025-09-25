동아일보

식약처 “임신부 타이레놀, 의·약사 상의후 복용 가능”

  • 입력 2025년 9월 25일 15시 01분

트럼프 “자폐 유발” 주장 인정 안해

서울 시내의 약국에 타이레놀이 진열돼 있다. 2025.9.24/뉴스1
식품의약품안전처는 임신부가 아세트아미노펜 계열 해열진통제인 타이레놀을 복용하면 자폐아를 출산할 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장과 관련해 25일 “기존 사용상의 주의 사항대로 의사, 약사 등 전문가와 상의하고 복용이 가능하다”는 입장을 밝혔다.

식약처에 따르면 임신 초기 38℃ 이상의 고열이 지속되면 태아의 신경계에 영향을 미칠 수 있기 때문에 증상이 심할 경우 아세트아미노펜 성분의 해열진통제를 복용할 수 있다. 다만 복용량은 하루에 4000mg을 넘지 않도록 해야 한다.

식약처는 “개인별로 의료적 상황이 다를 수 있으므로 임신부는 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품을 복용하기 전에 의약 전문가와 상의해야 한다”며 “현재 타이레놀 등 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품의 국내 허가 사항에는 임신 중 복용과 자폐증 간 연관성에 대한 내용은 없다”고 밝혔다.

식약처는 타이레놀 관련 업체에 미국 정부의 발표에 대한 의견과 자료 제출을 요청한 상태다. 식약처는 “관련 자료 및 근거에 대해 지속적으로 신중히 검토해 새로운 과학적 증거 및 사실이 발견되면 사용상의 주의 사항 등에 반영하겠다”고 밝혔다.

뉴욕=AP/뉴시스 2025.09.24.
이날 식약처의 발표는 임신부의 경우 타이레놀 복용을 자제해야 한다는 트럼프 대통령의 주장에 따른 것이다.

트럼프 대통령은 22일(현지 시간) 백악관에서 기자회견을 열고 2000년 대비 2022년 자폐증 발병률이 400% 이상 급증했다는 미 보건당국 통계를 인용해 “식품의약국(FDA)이 의학적으로 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것”이라고 말했다.

23일 오후 서울 시내 한 편의점에 타이레놀이 진열돼 있다. 2025.9.23/뉴스1
타이레놀은 아세트아미노펜 성분이 포함된 의약품이다. 그간 아세트아미노펜은 임신부가 안전하게 복용할 수 있는 해열진통제 성분으로 여겨져 왔다.

미국 의학계는 트럼프 대통령의 주장에 대해 신뢰할 수 없다며 반발했다. 미 산부인과학회의 스티븐 플라이시먼 회장은 성명에서 “임신 어느 분기에서건 아세트아미노펜 사용이 아동의 신경 발달 장애를 유발한다고 결론을 내린 권위 있는 연구는 한 건도 없다”고 했다.

세계보건기구(WHO), 유럽연합(EU) 산하 유럽의약품청(EMA)도 트럼프 대통령의 주장에 대해 근거가 없다고 반박했다. 로이터통신 등에 따르면 타릭 야사레비치 WHO 대변인은 23일 브리핑에서 타이레놀 복용과 자폐아 출산 사이의 연관성을 묻는 질문에 “관련 증거에 일관성이 없다”고 말했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
