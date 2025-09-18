물 하루 6~8잔, 고혈압 관리 도움…너무 많이 마셔도 혈압 올라

고혈압은 ‘침묵의 살인자’로 불린다. 특별한 증상이 없는 경우가 많지만, 시간이 지나면서 심장병, 뇌졸중, 신부전 같은 무서운 합병증으로 이어질 수 있기 때문이다.
고혈압은 혈액이 동맥과 정맥벽에 가하는 압력이 정상보다 높은 상태를 말한다. 일반적으로 수축기 혈압이 140mmHg 이상이거나, 이완기 혈압이 90mmHg 이상일 때 고혈압으로 진단된다.
고혈압은 약물 치료와 생활 습관 개선으로 관리할 수 있다. 적절한 수분 섭취도 큰 힘이 될 수 있다.
물은 어떻게 혈압을 낮출 수 있을까?
일부 상황에서는 물을 마시는 것이 혈압을 낮추는 데 도움이 될 수 있다. 특히 탈수 상태일 때 효과적이다. 2002년 연구에 따르면, 고혈압 환자는 대체로 체내 수분이 부족한 경우가 많다.
건강 전문 매체 헬스에 따르면, 전문가들은 수분 섭취가 탈수를 예방함으로써 혈압 조절에 도움을 준다고 설명한다. 우리 몸의 혈액은 대부분 물로 이루어져 있다. 수분이 부족하면 혈액량이 줄어들고, 나트륨 농도가 높아져 혈관이 수축하면서 혈압이 오를 수 있다. 충분히 물을 마셔 탈수를 막으면 이런 현상을 예방하고, 혈압을 더욱 안정적으로 유지할 수 있다.
물, 얼마나 마셔야 할까?
일반적으로 하루 6~8잔(약 1.5~2리터) 정도가 권장된다. 여러 연구에서 이 정도의 수분 섭취가 혈압 관리에 효과적인 것으로 나타났다.
다만 필요한 수분 섭취량은 개인별로 다르다. 이를 결정하는 요인은 나이, 성별, 체중, 날씨(더울수록 필요 수분량 증가), 신체 활동량, 임신 또는 모유 수유 여부 등이다.
과유불급, 수분 과잉은 고혈압 위험 요소
체내에 수분이 너무 많아도 혈압이 오를 수 있다. 이를 고혈량증(hypervolemia)이라고 한다. 고혈량증은 우리 몸의 체액(특히 혈액 내 수분)이 과도하게 증가한 상태다. 혈액량이 정상보다 많아져서 혈관 벽에 가해지는 압력이 커지고, 이에 따라 고혈압이나 부종(부기) 같은 문제가 생길 수 있다.
혈압 관리에 도움이 되는 다른 음료들
물 외에도 혈압 조절에 도움이 되는 음료가 있다.
비트 주스: 혈관을 확장해 수축기 혈압 낮추는 효과
토마토 주스: 혈압과 콜레스테롤 동시 개선
석류 주스: 항산화 성분(폴리페놀)으로 혈관 건강 보호
녹차: 장기간 마시면 혈압 완화 효과
전해질 음료: 마그네슘, 칼륨 등이 혈압 조절에 도움. 단 나트륨 포함 음료 제외
물은 보조 수단
물 마시기는 혈압 관리에 분명 도움이 되지만, 그것만으로는 충분하지 않다. 다음과 같은 생활 습관이 함께 필요하다.
-짜지 않게 먹고 과일과 채소 충분히 섭취
-금연과 절주는 필수
-규칙적인 운동(주당 150분 이상의 중강도 운동)
-하루 7~9시간 수면
-명상, 운동, 음악 감상 등을 통해 스트레스 관리
고령층은 특히 물 마시기에 신경 써야 한다. 나이가 들면 갈증을 담당하는 뇌의 중추 기능이 떨어져 목마름을 덜 느끼고 물도 덜 마시게 된다. 이 때문에 땀샘 감소와 활동량 저하로 젊은 층보다 땀을 덜 흘리는데도 탈수가 더 흔하다.
박해식 기자 pistols@donga.com
