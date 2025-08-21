국내 수확 6년근 홍삼 제조… 피로 개선부터 항산화 효과까지 잡았다

대한홍삼㈜에서 더욱 새로워진 신제품 ‘고려6년근 홍삼정 프리미엄골드’를 선보이며 출시 기념 파격 할인 행사를 단행한다.
고려6년근 홍삼정 프리미엄골드는 면역력 증진, 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름 개선, 기억력 개선, 항산화에 도움을 줄 수 있는 5중 복합 기능성으로 식품의약품안전처로부터 건강기능식품 인증을 획득했다.
인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용해 제조, 가공한 식품을 건강기능식품이라고 하며 일상 식생활에서 부족하기 쉬운 영양소와 생리 활성 물질을 보충해 주는 대표적인 건강기능식품으로 손꼽히는 것이 홍삼이다. 홍삼에는 진세노사이드가 들어 있는데 이는 인삼과 홍삼에 함유돼 있는 사포닌으로 홍삼 전체의 0.07∼1.64%에 불과하다. 인체에 유효한 성분으로 인삼을 찌고 말리는 증포 과정을 거치는 동안 진세노사이드의 함량이 증가한다고 전문가들은 말한다.
고려6년근 홍삼정 프리미엄골드(건강기능식품 허가번호 제2009-대전청-0007호)는 국내에서 수확한 6년근 인삼만을 엄선해 만들었다. 식품의 생산에서부터 소비자가 섭취하는 최종 단계까지 식품의 안전성과 건전성·품질을 관리하는 시스템인 HACCP(해썹)과 우수 건강기능식품 제조 기준인 GMP 인증 제조 시설을 갖춘 대한홍삼에서 제조해 안심하고 복용할 수 있다. 진세노사이드 Rg1, Rb1, Rg3의 합이 4㎎/g, 고형분 60% 이상으로 원료 삼 조성 비율은 홍삼근(국산) 70%, 홍미삼(국산) 30%다.
이번 할인 행사는 1세트(240gX4병) 소비자가 36만 원을 72% 인하해 9만8000원에 제공한다. 2세트(240gX8병) 주문 시 1만 원을 추가 할인한 18만6000원에 1000세트 한정 할인 판매하며 전국 어디든지 무료로 배송해 준다.
