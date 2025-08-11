자외선 차단제 사용 거부 ‘美人’들 …과학적 근거 있나?

자외선 차단제는 피부노화, 일광화상, 피부암 예방에 꼭 필요한 제품으로 통한다. 그런데 “자외선 차단제는 몸에 해롭다”며 사용을 거부하는 이른바 ‘선크림 반대’(anti-sunscreen) 운동이 미국에서 온라인을 중심으로 번지고 있다.
이들은 온라인 커뮤니티와 소셜 미디어를 통해 자외선 차단제의 화학 성분이 호르몬 교란, 알레르기 반응, 심지어 암을 유발할 수 있다고 주장한다.
한 여성은 틱톡 영상에서 자외선 차단제 사용을 완전히 끊었다고 말했다. 인스타그램 릴을 통해 “자외선 차단제 없이 햇볕을 오래 쬐면 면역력을 높이는 데 도움이 된다”고 주장하는 남성도 있다. 소기름, 버터, 코코넛 오일, 미네랄 등으로 직접 제조한 천연 자외선 차단제 홍보 영상을 유튜브에서 쉽게 찾을 수 있다.
이런 일이 벌어지게 된 배경은 뭘까?
기존의 건강조언, 제약회사, 그리고 규제당국에 대한 불신이 증가하면서 점점 더 많은 미국인이 일상적으로 사용하는 제품의 안전성에 의문을 제기하고 있다고 워싱턴포스트가 10일(현지시각) 보도했다.
선크림 반대 운동 참여자 중에는 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관이 주도하는 ‘미국을 다시 건강하게 만들자’(Make America Healthy Again·MAHA) 운동 지지자들도 있다. 이들이 옥시벤존(oxybenzone), 이산화티타늄(titanium dioxide)과 같은 선크림 성분에 대한 불안감을 다시 키우는 데 일조했다.
자외선 차단제엔 어떤 성분이 들어 있을까?
선크림은 대개 자외선을 흡수하거나 반사시켜 피부를 보호한다. 전자는 화학적, 후자는 물리적(광물성) 특성을 활용한다.
화학적 선크림은 아보벤존(avobenzone), 옥시벤존, 옥토크릴렌(octocrylene)과 같은 성분이 얇은 보호막을 형성해 자외선을 흡수하고 이를 열로 바꿔 피부에 도달하기 전에 차단한다.
물리적 선크림은 산화아연(zinc oxide) 또는 이산화티타늄을 사용해 자외선을 물리적으로 반사시킨다.
자외선 차단제 사용에 반대하는 진영에서는 몇몇 연구 결과를 인용해 일부 화학 성분이 암을 유발하거나 체내 흡수율이 지나치게 높아 부작용을 일으킬 수 있다고 지적한다.
MAHA 지지자들의 주장은 사실일까?
의학 전문가들은 이들의 주장에 과학적 근거가 부족하다고 일축한다.
비영리 의료 기관 헨리 포드 헬스(Henry Ford Health)의 피부과 전문의 헨리 W. 림(Henry W. Lim) 학술 담당 수석 부사장은 “옥시벤존은 1970년대부터 선크림에 사용했다”며 “해롭다면 지금쯤이면 유해성이 밝혀졌을 것”이라고 말했다.
국제 피부과학회(International League of Dermatological Societies) 회장도 맡고 있는 그는 일부 연구 단체들이 제품 승인에 필요한 기준과 다른 안전 기준이나 시험 방법을 사용한다며 “제기된 걱정거리는 고용량을 사용한 동물 실험에서 나오는데, 그 결과가 그대로 인간에게 적용되지는 않는다”고 말했다.
피부가 전문의 비나 반치나탄탄(Veena Vanchinathan) 박사는 자외선 차단제 사용을 중단하거나, 코코넛 오일과 소기름처럼 입증되지 않은 대안을 사용하는 것을 매우 우려한다며 이는 예방 가능한 햇빛에 의한 피부 손상을 늘릴 수 있다고 경고했다.
미국암협회(American Cancer Society)에 따르면 피부암은 가장 흔한 암 유형 중 하나다. 전문가들은 선크림이 가장 효과적인 예방 도구 중 하나라고 강조한다. 아울러 장시간 자외선에 노출될 경우 피부 세포의 DNA가 손상돼 기미·주름 등 피부 노화가 가속화하고, 장기적으로 피부암 위험이 급격히 높아진다고 경고했다.
“자외선 차단제, 흐린날 포함 매일 사용해야”
미국 피부과학회(AAD)는 흐린 날에도 SPF 30 이상의 광범위 차단 선크림을 매일 사용할 것을 권고한다. SPF는 ‘Sun Protection Factor’의 약자로 자외선 차단 지수를 나타낸다. SPF 30은 자외선 B(UVB)로부터 피부가 타는 시간을 30배 정도 연장시켜준다는 뜻이다.
AAD는 외출 15~30분 전에 자외선 차단제를 충분히 바르고, 2시간마다 덧바르는 습관이 필요하며, 모자·선글라스·긴 소매 옷 등 물리적 차단 방법을 병행하면 효과가 더욱 높아진다고 조언한다.
피부과 전문의들은 “피부암 예방을 위해 승인된 자외선 차단제를 매일 사용하는 것이 효과적이라는 과학적 근거가 충분하다”며 “자외선 차단제 성분의 흡수를 우려해 선크림 사용을 아예 피하면 오히려 훨씬 더 큰 위험을 초래할 수 있다”라고 경고했다.
박해식 기자 pistols@donga.com
