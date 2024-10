변비에만 좋은 줄 알았던 ‘이것’…간 손상 방지에도 좋아

차전차피 섭취한 실험쥐 혈액 ALT 수치와 AST 수치 낮아져

차전차피(질경이 씨앗)게티이미지뱅크

왼쪽부터 류담 순천향대서울병원 소화기내과 교수, 양경모 서울성모병원 소화기내과 임상강사, 정범선 연세대학교 원주의과대학 해부학교실 교수

류담 순천향대서울병원 소화기내과 교수·양경모 서울성모병원 소화기내과 임상강사·정범선 연세대학교 원주의과대학 해부학 교실 교수 공통연구팀은 생쥐들에게 다량의 알코올을 섭취하게 하고 차전차피를 복용시킨 그룹과 그렇지 않은 그룹을 비교 관찰해 밝혀낸 내용을 논문으로 발표했다.연구팀은 쥐들의 혈액 검사, 간 조직검사, 소장조직검사, PCR(유전자 검사) 및 생쥐 행동 실험 등을 비교했다. 두 그룹을 비교한 결과 알코올 섭취 후 차전차피를 복용한 그룹이 그렇지 않은 그룹에 비해 간 염증을 대변하는 혈액 ALT 수치와 AST 수치가 유의미하게 낮게 나타났다.류담 교수는 “동물 실험을 통해 차전차피가 알코올 섭취 후에는 발생하는 숙취 및 간 손상을 방어하는 효과가 있음을 확인한 연구”라며 “향후 숙취해소제 개발이나 알코올로 인한 간 손상 치료제 개발에 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.이번 연구 결과는 국제학술지 ‘프론티어스 인 파마콜로지’(Frontiers in Pharmacology)에서 ‘장내음주 억제를 통하여 숙취 및 염증성 간 손상을 개선하는 차전차피’(Psyllium fiber improves hangovers and inflammatory liver injury by inhibiting intestinal drinking) 라는 제목으로 소개됐다.