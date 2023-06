음주·흡연 즐기면…‘이 음식’ 더 찾는다

게티이미지뱅크



술이나 담배를 즐기면 짠맛을 선호하게 돼 나트륨 섭취가 늘어날 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 매일 흡연하는 사람이 매우 짜게 먹을 가능성은 싱겁게 먹을 가능성보다 3.9배 높았다.19일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면, 경북대 식품영양학과 김연경 교수는 2010~2013년, 2014~2017년 질병관리청 지역사회건강조사에 참여한 성인 168만1820명을 상대로 ‘음주·흡연이 짠맛 선호에 미치는 영향’을 분석했다.연구 내용을 보면, 흡연자가 식탁에서 소금이나 간장을 ‘항상’, ‘자주’ 첨가할 가능성은 전혀 첨가하지 않을 가능성보다 각각 2.1배, 1.5배 높았다.매일 흡연하는 사람이 ‘매우 짜게’, ‘짜게’ 먹을 가능성도 싱겁게 먹을 가능성보다 각각 3.9배, 2.3배 높았다.음주자가 ‘매우 짜게’, ‘짜게’ 먹을 가능성은 싱겁게 먹을 가능성보다 각각 2.9배, 2.5배 높았다.음주자가 ‘항상’, ‘자주’ 음식에 소금이나 간장을 추가할 가능성도 추가하지 않을 가능성보다 각각 1.3배, 1.1배 높았다.김 교수는 논문에서 “흡연과 음주는 짠 음식 선호와 상관관계가 있는 것으로 나타났다”며 “흡연자와 음주자는 비흡연자, 비음주자보다 식탁에서 소금이나 간장을 추가하거나 튀김 음식을 간장에 찍어 먹는 것을 선호했다”고 말했다.지나친 나트륨 섭취는 고혈압, 뇌졸중, 심혈관 질환, 위암, 신장 질환, 알츠하이머병의 발생 위험을 높일 수 있다.술과 담배를 함께 즐기면 더 많은 소금을 섭취하기 쉽다. 알코올 섭취는 기름지고 짭짤한 음식에 대한 갈망을 증가시키는 것으로 알려졌다.이 연구 결과(The effects of cigarette smoking and alcohol drinking on salty taste preferences based on Korean Community Health Survey data)는 한국영양학회와 대한지역사회영양학회가 공동 출간하는 영문 학술지(Nutrition Research and Practice) 최근호에 실렸다.정봉오 동아닷컴 기자 bong087@donga.com