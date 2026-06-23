트럼프 “이란, ‘핵 투명성’ 보장 위해 주요 무기 사찰 동의할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지 시간) 이란이 핵에 대한 국제사회의 정기적인 검증 체제를 수용할 것이라고 주장했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이란이 앞으로 오랫동안 ‘핵 투명성’(Nuclear Honesty)을 보장하기 위한 주요 무기 사찰에 동의할 것이라는 사실을 모두가 잘 알고 있다”고 밝혔다.
미국과 이란이 17일 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 ‘이란이 핵무기를 획득하거나 개발하지 않을 것임을 재확인한다’는 내용이 담겼다.
양측은 MOU 이행 등 후속 조치를 논의하기 위해 21일 첫 번째 회담을 진행했다. 미국 대표단을 이끈 J D 밴스 미국 부통령은 회담 종료 후 기자회견에서 이란이 국제원자력기구(IAEA) 핵 사찰단의 입국을 허용하기로 합의했다고 밝혔다.
이란은 지난해 6월 미국과 이스라엘의 핵 시설 공격 뒤 IAEA 사찰단의 접근을 금한 바 있다. 밴스 부통령은 IAEA 핵 사찰단의 입국을 허용한 이란의 조치가 “이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 종식시키는 첫걸음”이라고 의미를 부여했다.
CNN에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 “이란이 합의를 지키지 않거나 제대로 행동하지 않으면 나는 해야 할 일을 할 것”이라며 협상이 결렬될 경우 군사 조치에 나설 가능성을 시사했다. 그러면서 “그들(이란)이 우리를 존중하는 한 아무 문제가 없을 것”이라고 했다.
그는 호르무즈 해협과 관련해선 “완전히 개방돼 있다”며 “전날 우리는 어느 때보다 많은 원유를 통과시켰다”고 주장했다. 다만 뉴욕타임스(NYT)는 호르무즈 해협의 선박 통행이 가능한 것으로 보이긴 하지만, 통행량은 전쟁 전 매일 100척이 넘었던 것에 비해 훨씬 낮은 상태라고 지적했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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