외교부 “안보 분야 한미 정상합의 이행 ‘킥오프 회의’ 수주내 개최”

앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관이 조만간 방한해 지난해 한미 정상회담에서 합의된 사안들을 이행하기 위한 양국 실무협의체를 출범할 예정이다.
19일(현지 시간) 미국 국무부는 현재 방미 중인 박윤주 외교부 1차관과 후커 차관 간 회담이 끝난 뒤 “후커 차관이 몇 주 내 범부처 대표단을 이끌고 한국을 방문해 2025년 10월 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국 방문에서 도출된 합의사항을 지속적으로 이행하기 위한 양자 실무그룹을 출범할 예정”이라고 밝혔다.
외교부도 보도자료를 내고 “한미 정상회담 공동설명자료를 조속히 이행해 가시적 성과를 도출해야 한다는 공감대하에 안보 분야 이행을 위한 ‘킥오프’ 회의를 개최하기로 했다”고 밝혔다.
한미는 지난해 11월 정상 간 통상·안보 등 분야의 합의사항이 담긴 조인트팩트시트(JFS)를 발표한 바 있는데, 이를 이행하기 위한 실무협의체를 조만간 가동한다는 취지로 풀이된다. 팩트시트에는 한국의 핵추진 잠수함 건조와 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한 확대 등이 포함됐다.
박 차관과 후커 차관의 회담에서는 중동 전쟁에 따른 호르무즈 해협 문제 및 한반도 방위 공약 등에 대한 이야기도 오갔다.
국무부는 “양측은 안보와 경제 협력을 포함해 한미 간 폭넓고 지속적인 동맹을 발전시키기 위한 노력에 대해 논의했고, 다양한 시급한 지역 및 글로벌 현안에 대해 의견을 교환했다”며 “호르무즈 해협 및 전 세계 수로의 자유로운 항행을 보장하는 것이 중요하다는 것을 재확인했다”고 전했다.
이어 “한미 동맹은 한반도와 인도태평양 지역 평화·안보의 핵심축으로 유지되고 있다”며 “미국은 확장억제 공약을 통한 한국 방위에 대한 의지를 재확인했다”고 강조했다.
후커 차관은 이날 회담에서 한국의 미국 기업에 대한 불공정 대우를 주장한 것으로도 전해졌다. 국무부는 “후커 차관은 미국이 양국 무역과 산업 협력에서 지속적인 협력을 기대하고 있음을 강조했다”며 “미국 기업에 대한 공정한 대우와 시장 접근 장벽의 즉각적인 해소가 필요함을 역설했다”고 밝혔다.
박 차관은 후커 차관에게 경북 안동에서 열린 한일 정상회담 결과를 설명하고, 한미일 협력 강화 의지를 재확인했다.
아울러 박 차관은 향후 2~3개월 간 다양한 계기를 활용해 한미 고위급 교류의 모멘텀을 지속하면서 전략적 소통을 강화해 나가자고 제안했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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