한미 국방장관, 워싱턴서 회담 돌입…전작권 전환 등 논의

안규백 국방부 장관이 전시작전통제권 전환, 핵추진 잠수함 도입 등 한미간 군사 현안 논의를 위해 11일(현지 시간) 피트 헤그세스 미 국방장관을 만났다.
안 장관은 이날 오전 미 워싱턴DC 인근 국방부 청사에 도착했고, 환영 행사 이후 청사 내부로 이동해 헤그세스 장관과 회담에 들어갔다.
헤그세스 장관은 의장대를 배치해 안 장관에 대한 환영행사를 진행했고, 두 장관은 손을 맞잡고 인사를 나눴다. 한미 국방장관 회담은 지난해 11월 한국에서 이뤄진 만남 이후 6개월 만이다.
안 장관은 이번 회담에서 전작권 전환과 핵잠 도입을 위한 후속조치를 주요 의제로 삼을 것으로 전망된다.
안 장관은 출국 전 인천공항에서 기자들에게 “지난해 한미안보협의회의(SCM) 때 금년도 연말 SCM에서 (전작권 전환) 연도를 확정하자 말씀을 드렸다”며 “이번에도 주요 현안 중 하나가 될 것”이라고 말했다. 핵잠과 관련해서도 “미 측에서 일정 부분 연료 지원을 해주면 (건조 등) 과정을 밟는 건 큰 문제가 없다. 한미 간 상호 협조 이런 부분을 논의할 것”이라고 설명했다.
최근 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발·화재가 발생한 HMM의 ‘나무호’ 문제와, 한국의 이란 전쟁 관여에 대한 논의가 이뤄질 가능성도 있다.
한국 정부는 당초 조사가 필요하다며 피격 여부에 신중한 입장을 취했으나, 현장조사 결과 비행체 2기에 의한 피격으로 드러났다. 헤그세스 장관은 앞서 나무호 폭발이 이란의 공격에 의한 것이며, 한국이 관련 사안에 더 적극적으로 나서야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.
안 장관이 지난해 7월 취임 후 미국을 방문한 것은 이번이 처음이며, 국방장관으로 미 국방부를 찾은 것도 이번이 처음이다.
이번 방문은 도널드 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 파병 요구, 미국의 정보 공유 제한 논란 등 한미간 민감한 현안이 제기된 가운데 이뤄졌다.
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