中세관, 대만을 독립국으로 표기한 지도 6만장 압수

중국 세관이 대만을 독립국으로 표기하거나 중국이 주장하는 남중국해 영유권을 누락한 지도 6만 장을 적발해 압수했다.
13일 중국 매체 천진일보에 따르면 중국 해관총서(관세청)는 최근 칭다오 세관 산하의 황다오 세관 직원들이 수출 예정 화물을 검사하는 과정에서 해당 지도들을 적발했다고 밝혔다.
중국 세관은 “해당 지도는 중국 자연자원부가 발급한 공식 지도 심사 번호가 누락되고, 대만성 표기가 잘못돼 있었다”며 “남중국해·댜오위다오(일본명 센카쿠열도)·츠웨이위 등 주요 섬들이 빠져 있었다”고 설명했다.
남중국해와 댜오위다오, 츠웨이위 등은 중국이 영유권을 주장하는 지역이다.
중국은 남중국해에 ‘U’자 형태로 점을 이어 선(구단선)을 그어 놓고 이 안의 약 90%를 자국 영역이라고 주장하면서 다른 국가들과 갈등을 빚고 있다.
세관은 “(적발된 지도에서) 남중국해 구단선과 중·일 해상 도서의 영유권 경계선 등이 누락돼 있는 등 지리 표기상 다수의 오류가 확인됐다”며 “중국의 주권과 영토 보전을 심각하게 훼손할 소지가 있는 문제 지도”라고 주장했다.
그러면서 이 같은 지도들은 ‘중화인민공화국 세관의 출입국 인쇄물 및 음향·영상·물품 관리 규정’에 따라 ‘국가의 통일·주권 및 영토의 보전성을 해치는 물품’에 해당해 수출입이 전면 금지된다고 밝혔다.
