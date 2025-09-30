트럼프 “軍은 싸우는 기계…핵역량 업그레이드 하겠다”

전 세계 배치 지휘관 불러모아 연설
도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지 시간) “우리는 미국의 자유를 지킬 때 결코 ‘정치적 올바름(political correctness)’에 휘둘리지 않을 것”이라며 “우리는 싸우고, 이기는 기계가 될 것”이라고 밝혔다.
“정치적 올바름에 휘둘리지 않고
체력·능력·강인함에 다시 초점 맞출 것
전쟁 원치 않지만 필요시에 완벽히 준비
내년 군사비로 역대 최대 1조달러 투입”
트럼프 대통령은 이날 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열린 전 세계 전군 지휘관 회의에서 “만약 정의(definition)를 원한다면 이건 바로 ‘정치적 올바름’의 반대”라며 이같이 말했다.
그는 “우리는 정치적 올바름을 경험했다. 그 결과 적합하지 않은 사람들이 이런 일을 맡게 됐다”며 “모든 것은 ‘실력(merit)’을 기반으로 해야 한다. 여러분도 실력을 기반으로 있다. 우리는 누군가가 단지 정치적 이유로 여러분의 자리를 빼앗는 것을 허용하지 않을 것”이라고 말했다.
이어 “우리나라의 시스템은 ‘실력’에 맞춰져 있지 않았다. 그것은 정치적 올바름에 맞춰져 있었다”며 “하지만 그런 방식으로는 위대해질 수 없다. 우리는 다시 과거보다 더 위대해질 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “우리는 체력, 능력, 인격, 그리고 강인함에 초점을 다시 맞추고 있다”며 “왜냐하면 미군의 목적은 누군가의 감정을 보호하는 것이 아니라 우리가 사랑하는 공화국을 보호하는 것이기 때문”이라고 말했다.
그는 “우리는 전쟁을 원치 않는다. 하지만 필요할 때가 오면 여러분은 완벽히 준비돼 있을 것”이라며 “그 목표를 염두에 두고 2026년 군사비로 1조 달러 이상을 투입하기로 했다. 이는 우리나라 역사상 최대 규모”라고 강조했다.
트럼프 대통령은 또 미국의 핵전력을 강조하면서 “핵 역량을 계속 업그레이드하겠다”고 밝혔다. 그는 “핵무기와 관련해 지금 보유한 것의 20분의 1만 있어도 상상할 수 없을 만큼 끔찍한 피해를 입힐 수 있다”고 강조했다.
다만 트럼프 대통령은 “사람들은 핵(nuclear)이라는 단어를 함부로 입에 올려서는 안 된다”며 “우리는 그것을 사용하지 않기를 바라야 한다. 그 힘은 엄청나기 때문”이라고 했다.
트럼프 대통령은 최근 러시아 해안에 핵추진잠수함을 배치했다고도 밝혔다. 그는 “최근 러시아가 핵을 언급했을 때, 나는 즉각 핵잠수함을 러시아 해안으로 옮겼다“며 ”우리의 참수함은 탐지할 수 없고 세계 최강“이라고 강조했다. 그러면서 ”미국은 잠수함 분야에서 러시아와 중국보다 최소 25년은 앞서 있다“고 주장했다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 실망감도 드러냈다. 그는 “이 전쟁을 끝내고 싶다. 끝내야 한다. 지금 벌어지고 있는 일은 미친 짓”이라며 “2차 세계대전 이후 최악의 전쟁이다. 주당 5000~7000명의 군인이 죽고 있다”고 했다.
이어 “반드시 끝내겠다고 생각했지만 가장 어려운 문제가 되어버렸다. 푸틴 대통령에게 크게 실망했다”며 “그가 빨리 끝낼 줄 알았다. 일주일 만에 끝낼 거라 생각했는데, 지금도 전쟁은 계속되고 있다”고 지적했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0