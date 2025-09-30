[속보]장성 불러모은 美국방 “軍내부 성별·인종 배려 끝났다”

“체력 기준 강화하고 남녀 동일하게 적용
위험 회피하는 순응형 인물 승진 없을 것
괴짜 퇴출…특수부대 아니라면 면도하라”
피트 헤그세스 미 국방장관이 30일(현지 시간) 전 세계 전군 지휘관을 소집한 자리에서 “미군은 이제 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책을 끝냈다”며 군 내 진급시 체력 기준을 강화하고, 남녀 군인 모두 동일한 기준을 적용하겠다는 방침을 밝혔다.
헤그세스 장관은 이날 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열리는 회의에서 “우리는 그런 헛소리에 지쳤다”며 이같이 말했다. 이날 회의에는 미국과 세계 각국에 있는 준장(1성)급 이상의 지휘관들이 참석했다.
헤그세스 장관은 “트럼프 대통령이 말했듯 우리는 지구상에서 가장 강력하고, 가장 강력하며, 가장 치명적이며, 가장 준비된 군대를 보유하고 있다”며 “지금은 적의 위협이 커지는 긴박한 순간이다. 전쟁을 예방하고 피하려면 지금 우리는 힘을 통한 평화와 승리에 준비돼 있어야 한다”고 했다. 그러면서 “새롭게 회복된 전쟁부의 역할은 ‘힘을 통한 평화’를 달성하는 것”이라고 말했다.
이어 “더 많은 혁신, 모든 분야에서 더 많은 AI가 필요하다. 미국이 가장 강하지만 더 빠르게 강해져야 한다”며 “우리의 방위 산업 기반, 조선 산업, 그리고 모든 중요한 요소들을 복원하고 다시 집중해야 한다”고 강조했다.
아울러 “트럼프 대통령이 그랬던 것처럼 동맹국과 파트너들이 나서서 부담을 분담하도록 하는 것이 필요하다. 미국은 모든 것을 할 수 없다”며 “자유 세계는 진정한 강력한 힘, 진정한 군사적 리더십, 진정한 군사적 능력을 가진 동맹국들을 필요로 한다”고 했다.
헤그세스 장관은 “우리의 적들을 향해 말한다. FAFO”라고도 말했다. 이는 ‘Fool around, Find out’의 약자로 ‘함부로 행동하면 반드시 그 대가를 치른다’는 뜻이다.
그는 “오늘 연설은 ‘사람’과 ‘문화’에 관한 것”이라며 “어떤 개혁이나 계획도 올바른 사람과 올바른 문화 없이는 성공할 수 없다. 인사(personnel)가 곧 정책”이라고 했다.
이어 “그동안 군은 잘못된 방향으로 끌려갔다. 인종이나 성별 할당, ‘최초’라는 이유로 인사를 단행하고, ‘유독하다(toxic)’는 이유로 지도자들을 배제하기도 했다”며 “그 결과, 위험을 회피하는 순응형 인물들이 승진했다. 어리석고 무모한 정치 지도자들이 잘못된 나침반을 설정했기 때문에 우리는 길을 잃었다”고 지적했다.
이어 “우리는 ‘각성한 부서(woke department)’가 되어버렸다. 하지만 이제는 더 이상 그렇지 않다”며 “더 이상 정체성 정치, 남성·여성 환상, 기후 변화 숭배, 성별 혼란은 없다. 우리는 그것들을 뿌리 뽑았다. 트럼프 대통령도 그것을 기대하고 있다”고 강조했다.
그는 “나는 15살인 내 아들이 체력이 부족한 병사, 무기 숙련도가 떨어지는 병사, 혹은 단순히 ‘최초(first)’라는 이유로 승진한 지휘관과 함께 복무하길 원하지 않는다”며 “기준은 성별과 관계없이 단일하고, 엄격하며, 높아야 한다. 그렇지 않다면 그건 기준이 아니라 단순한 ‘제안’일 뿐이고, 그런 제안은 결국 전장에서 우리 아들딸을 죽게 만든다”고 비판했다.
그러면서 “지나치게 민감하고 ‘누구 기분도 상하게 하지 말라’는 리더십의 시대는 이제 끝났다”며 “기준을 충족하지 못하면, 임무를 수행하지 못하면, 훈련과 규율을 따르지 않으면 군에서 나가야 한다”고 했다.
헤그세스 장관은 “모든 전투 직책(MOS)은 최고 수준의 남성 기준으로 회귀할 것”이라고 밝혔다. 그는 “전투부대는 새로운 전장 체력검정을 도입하고 어떤 환경에서도 장비 착용 상태로 수행이 가능해야 한다”며 “전투병과 장병들은 성별과 연령을 구분하지 않는 단일 남성 기준으로 70% 이상 성적을 얻어야 한다”고 말했다.
이어 “체력은 기본이며, 외모 역시 중요하다”고 했다. 그는 “나는 전투부대나 지휘부에서 비만한 장병이나 장군·제독들을 더 이상 보고 싶지 않다. 이는 우리를 대표하지 않는다”며 “모든 장병은 매년 2회 PT 테스트, 매년 2회 신장·체중 측정 의무가 있다”고 했다.
헤그세스 장관은 “모든 근무일마다 PT(체력단련)를 실시하겠다. 작은 걸 허용하면 큰 것까지 무너진다”며 “수염을 원한다면 특수부대에 가라. 그렇지 않다면 면도하라. 이제 비전문적인 외모의 시대는 끝났다. 더 이상 괴짜도, 터무니없는 면제도 없다. 기준을 충족하지 못하면 다른 직책을 찾거나 군을 떠나라”고 했다.
그는 “높은 기준을 요구하는 것은 유해한 리더십이 아니다”라며 “진짜 유해한 리더십은 낮은 기준을 용인하고, 인종·성별 같은 고정적 특성이나 할당제로 사람을 승진시키고, 헌법과 자연법에 반하는 이데올로기를 퍼뜨리는 것”이라고 주장했다.
이어 “지금까지 ‘유해한 리더십·괴롭힘·가혹행위’라는 개념이 왜곡·무기화되어 지휘관 권위를 약화시켜 왔다”며 “따라서 오늘부로 국방부 전반에 걸쳐 이 개념들을 전면 재검토한다. 기준을 집행하는 리더들이 보복이나 뒷말을 걱정하지 않도록 할 것”이라고 말했다.
헤그세스 장관은 “기준이 인종 할당제를 맞추기 위해 조작된 경우도 있었는데, 이것 역시 용납할 수 없다. 이 역시 끝내야 한다”며 “대통령이 늘 말하듯, 기준은 ‘능력(merit)’ 기반이어야 한다”고 말했다.
그는 “전쟁은 남자냐 여자냐를 따지지 않는다. 적도, 배낭 무게도, 포탄 크기도, 전장에서 부상병을 들쳐 업어야 하는 순간도 성별을 따지지 않는다”라고 했다. 이어 “이는 여성을 배제하려는 게 아니다. 우리는 여성 장병의 기여를 소중히 생각한다. 여성 장교와 부사관들은 세계 최고”라면서도 “하지만 전투에 필요한 신체적 힘이 요구되는 직책에서는 성별 구분 없는 높은 기준을 적용해야 한다. 여성이 그 기준을 충족한다면 훌륭하다. 그렇지 않다면 어쩔 수 없다”고 했다.
그러면서 “일부 전투 직책에 여성이 단 한 명도 없을 수도 있다. 남성도 기준을 못 맞추면 탈락한다. 우리는 장난이 아니라 생사를 다투는 전투를 준비하는 것”이라며 “전장에서 옆에 선 전사가 총알이 날아오는 상황에서도 필요한 일을 해낼 수 있는 신체적 능력을 갖췄다는 걸 믿을 수 있어야 한다. 이것이야말로 우리 자녀와 손주 세대에게 바라는 유일한 기준”이라고 강조했다.
헤그세스 장관은 “오늘부로 나는 새로운 정책을 지시한다. IG(감찰), EO(평등기회), MEO(군 내 평등기회 제도)를 전면 개편한다. 나는 이를 ‘더 이상 눈치 보지 않기(No more walking on eggshells)’ 정책이라 부른다”고 했다. 그는 “지금까지 IG는 무기화되어 불평꾼, 이념가, 성과가 낮은 자들에게 권한을 쥐여줬다. 이제 그런 일은 없다”며 “EO와 MEO 제도도 마찬가지다. 더 이상 터무니없는 민원, 익명 민원, 반복 민원, 평판 훼손, 끝없는 대기, 법적 공백, 경력 방해는 없다. 더 이상 눈치 보는 일은 없다”고 말했다.
