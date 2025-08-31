러 “시진핑·푸틴·김정은, 中 전승절 행사서 나란히 착석”

오는 9월 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘전승절’ 80주년 행사에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 나란히 앉게 될 전망이다.
29일(현지시각) AP통신, 러시아 타스통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁(러시아 대통령실) 외교정책 보좌관은 “푸틴 대통령이 열병식에 ‘주요 손님’으로 참석해 시 주석의 오른쪽에 앉을 것이며 김 위원장은 시 주석의 왼쪽에 앉을 것”이라고 밝혔다. 김 위원장이 중국을 찾는 것은 지난 2019년 1월 이후 6년 8개월 만이다.
우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 이번 방중 일정을 앞두고 8월 31일부터 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한다고 알렸다. SCO는 중국과 러시아가 주도하는 정치·경제·안보 협력체로, 푸틴 대통령은 이 자리에서 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등과 양자 회담을 가질 예정이다.
푸틴 대통령과 김 위원장의 양자 회담 가능성도 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 회담이 성사될 경우 두 정상은 2023년 9월, 2024년 6월에 이어 약 1년 3개월 만에 다시 만나게 된다.
이에 전직 CIA(미국 중앙정보국) 분석가 수 김은 “김 위원장의 참석은 그의 국제적 위상 측면에서 중요한 의미를 가지는 동시에 미국과 중국 간 동맹 균형에도 영향을 미친다”며 “시진핑·푸틴과 함께 열병식에 나란히 참석함으로써 세 나라 간 외교적 연대를 가시적이고 상징적으로 보여주는 것”이라고 분석했다.
댓글 0