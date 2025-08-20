국경 갈등 中-印, 트럼프 관세 공격속 밀착 “우린 적 아닌 파트너”

中 왕이, 3년여 만에 인도 찾아
“양국 인구 28억, 강대국 책임 다하자”… 국경 협력-희토류 자석 수출 등 논의
印외교장관 “지속적 관계 개선” 화답… 美 견제 위한 연대 가능성 전망 나와
최근 미국이 인도에 50%의 고율 관세를 부과한 가운데, 18일 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 인도를 방문해 국경 문제, 무역, 인적 교류 등의 협력 방안을 논의했다. 5년 전 국경 지대에서 발생한 대규모 무력 충돌로 냉랭해진 양국이 트럼프발 관세 공격을 맞아 관계 개선에 속도를 내고 있다. 국제사회에서 미국과 서방 진영에 대항하는 성격을 지닌 브릭스(BRICS)와 상하이협력기구(SCO)에 가입한 양국이 도널드 트럼프 2기 미 행정부의 압박이 이어지는 가운데 미국 견제를 위해 연대할 수 있다는 전망이 나온다.
● 왕이 “인도는 적 아닌 파트너”
중국 관영매체인 신화통신에 따르면 왕 부장은 이날 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과 만나 “인도와 중국은 총인구가 28억 명을 넘는 세계 최대 개발도상국이며, 강대국으로서의 책임을 다해야 한다”고 밝혔다. 이어 그는 올해가 중국-인도 수교 75주년임을 언급하며 “서로를 적과 위협으로 여기지 말고, 파트너와 기회로 인식하자”고 말했다. 이에 자이샨카르 장관은 “인도와 중국 관계가 저점을 벗어나 지속적으로 개선되고 발전하고 있다”고 화답했다.
왕 부장은 19일에는 아지트 도발 인도 국가안보보좌관과 국경 문제 특별대표회의를 열고, 나렌드라 모디 인도 총리를 만났다. 이날 왕 부장은 국경 문제 외에도 비료와 희토류 자석 수출 통제 등 인도가 우려하는 사항을 해결하겠다는 뜻을 인도 측에 전달했다고 로이터통신이 보도했다.
왕 부장이 인도를 찾은 건 2022년 3월 이후 3년여 만이다. 약 3500km에 이르는 국경선을 맞대고 있는 양국은 1962년 국경 전쟁을 치렀다. 이후 지금까지 상대국이 실효 지배 중인 지역을 자국 영토라고 주장하며 수차례 무력 충돌을 빚었다. 특히, 2020년 6월 국경 지대인 갈완 계곡에선 대규모 무력 충돌이 발생했다. 당시 인도군 20명, 중국군 4명이 사망했고, 양국 관계는 급격히 악화됐다.
하지만 지난해 10월 양국이 국경 지역에서 충돌을 피하기 위한 순찰 방식에 합의하며 관계 개선의 물꼬를 텄다. 또 같은 달 러시아 카잔에서 열린 브릭스 정상회의에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 모디 총리가 5년 만에 만나 군사적 긴장 완화 등에 합의했다.
● 美 압박에 中-인도 밀착 가속
인도와 중국은 국경 문제 외에도 다양한 갈등을 겪어 왔다. 특히 남반구의 개발도상국과 신흥국을 뜻하는 ‘글로벌 사우스(Global South)’의 지도국을 서로 자처하며 국제사회에서의 영향력 확대를 둘러싼 신경전도 벌여 왔다. 이 과정에서 미국은 중국을 견제하기 위해 인도에 유화적인 모습을 보이는 전략을 취해 왔다. 하지만 트럼프 대통령이 재집권하면서 상황이 바뀌었다. 6일 미국은 러시아산 원유를 대량으로 수입한다는 이유로 인도에 25% 추가 관세를 적용한다고 밝혔다. 이에 따라 27일부터 미국의 대인도 관세는 기존 관세율을 합쳐 50%로 높아진다. 이는 중국을 제외하면 브라질과 더불어 미국의 주요 교역국 중 가장 높은 수준이다.
18일 뉴욕타임스(NYT)는 중국과 인도의 관계 개선 움직임에 대해 “적의 적은 친구라는 속담의 또 다른 예”라며 “트럼프 대통령이 인도를 중국 쪽으로 밀어내고 있다”고 진단했다.
왕 부장의 인도 방문에 이어 모디 총리는 31일 중국 톈진에서 열리는 SCO 정상회의에 참석할 예정이다. 이번 회의를 계기로 시 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 모디 총리와 별도 회담을 가질 수 있다는 관측이 나온다.
글로벌 사우스의 핵심국으로 올해 브릭스 의장국인 브라질도 최근 미국과 불편한 관계다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 미국의 50% 고관세 부과에 맞서 중국, 러시아, 인도 정상들과 연쇄 통화를 가졌다. 룰라 대통령은 로이터와의 인터뷰에서 “미국 관세에 공동 대응하기 위해 브릭스 국가들과 논의할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령의 인도, 중국, 브라질에 대한 고율 관세 등 압박이 이어질 경우 세 나라 간 협력도 계속 강화될 것이란 전망이 나온다.
