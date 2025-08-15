“손흥민 유니폼, 메시-호날두보다 더 팔렸다” 함박웃음 LA FC

존 소링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장은 15일 영국 토크스포츠와의 인터뷰에서 “손흥민의 유니폼은 지난 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐다”고 말했다. 소링턴 회장은 이날 구체적인 판매량을 밝히진 않았다. 하지만 그는 “리오넬 메시(38·인터 마이애미)와 크리스티아누 호날두(40·알나스르) 등 축구 선수는 물론이고 르브론 제임스(41·LA 레이커스)와 스테픈 커리(37·골든스테이트·이상 농구) 등 다른 종목 선수의 유니폼 판매량까지 능가했다”고 주장했다. 손흥민의 어센틱 방문경기 유니폼은 LA FC 홈페이지에서 194.99달러(약 27만원)에 판매되고 있다.
LA FC는 7일 손흥민을 영입하면서 MLS 역대 최고인 2650만 달러(약 368억원)의 이적료를 투자한 것으로 알려졌다. 이런 가운데 손흥민은 압도적인 유니폼 판매량을 자랑하며 자신의 상업적 가치를 입증했다. LA FC의 안방경기 티켓 가격도 급등했다. 손흥민의 안방 데뷔전이 유력한 31일 샌디에이고전 티켓 가격은 기존 300달러(약 42만 원)에서 1500달러(약 210만원)까지 치솟았다.
10일 시카고와의 방문경기에서 MLS 데뷔전을 치른 손흥민은 17일 뉴잉글랜드와의 방문경기에서 LA FC 데뷔골 사냥에 나선다.
손흥민이 떠난 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯한 여러 유럽 주요 리그들이 이번 주말 개막한다. EPL에선 ‘황소’ 황희찬(29·울버햄프턴)과 ‘신예’ 박승수(18·뉴캐슬)가 출격을 앞두고 있다. 황희찬은 EPL의 강호 맨체스터시티와의 경기 출격을 준비 중이다. 박승수는 애스턴빌라전에서 EPL 데뷔를 노리고 있다.
프랑스 리그1은 1라운드부터 ‘코리안 더비’가 성사될지에 쏠린다. 이강인의 소속팀 파리 생제르맹(PSG)과 홍현석(26), 권혁규(24)가 뛰고 있는 낭트가 18일 리그 첫 경기를 치른다. 이강인은 14일 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 득점하며 새 시즌 주전 경쟁의 청신호를 밝혔다.
스페인 라리가는 ‘초신성’ 라민 야말(18)이 이끄는 FC바르셀로나와 지난 시즌 득점왕 킬리안 음바페(27)의 레알 마드리드(레알)가 우승 경쟁을 펼칠 전망이다. 야말과 음바페 모두 에이스의 상징인 10번을 달고 새 시즌을 시작하는 만큼 치열한 득점왕 경쟁이 예상된다.
댓글 0