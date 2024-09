ⓒ뉴시스

4일(현지시간) 데일리메일 등 영국 언론에 따르면, 유지니 공주는 한국시간 지난 2일 인천 파라다이스시티 아트스페이스에서 열린 ‘낫띵 벗 어 ‘G’탱: 지드래곤의 예술과 아카이브’(Nothing but a ‘G’ Thang: The Art and Archive of G-Dragon) 관련 행사에 참석했다.이날 행사는 미국의 가수 겸 프로듀서인 패럴 윌리엄스(퍼렐 윌리엄스)가 설립한 디지털 경매 플랫폼 ‘주피터’와 지드래곤이 협업한 경매에 나올 지드래곤의 소장품을 공개한 행사다. 지드래곤과 패럴 윌리엄스가 직접 소장품을 소개했다.데일리메일은 유지니 공주가 갤러리 하우저 앤 워스(Hauser & Wirth)의 부관장 자격으로 행사에 초대된 것 같다고 전했다. 또 공주가 혼자 한국을 방문한 것인지 남편 잭 브룩스뱅크와 두 아들(3살인 어거스트와 1살인 어니스트)도 동행했는지는 알려지지 않았다고 보도했다.한편 유지니 공주는 서거한 엘리자베스 2세 여왕의 차남이자 현 영국 국왕인 찰스 3세의 동생인 앤드루 왕자의 차녀다. 뉴캐슬 대학교에서 예술사와 영문학을 전공했고, 갤러리 디렉터로 일하며 평소 예술 관련 다양한 활동에 참여하고 있다. 2018년 사업가인 잭 브룩스뱅크와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.[서울=뉴시스]