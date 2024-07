시작하자마자 판정패 당하는 대선토론의 특징[정미경의 이런영어 저런미국]

대통령의 멍때리는 표정에 놀란 미국

TV 대선 후보 토론에서 조 바이든 미국 대통령 표정. 백악관 홈페이지

Misty eyes, blank stare, slack mouth,”

(울 것 같은 눈, 초점 잃은 시선, 벌어진 입)

최근 미국 대선 TV 토론이 열렸습니다. 조 바이든 대통령의 고령 문제가 얼마나 심각한지 보여주는 사건이었습니다. 발언 내용은 앞뒤가 안 맞고 얼버무리며 끝나는 경우가 많았습니다. 이날 가장 정확한 지적은 도널드 트럼프 대통령의 입에서 나왔습니다. 바이든 대통령이 무슨 말을 하는지 도저히 못 알아듣겠다는 것입니다. “I really don’t know what he said at the end of that sentence. I don’t think he knows what he said, either.”(저 사람이 문장 끝에 뭐라고 말했는지 정말 모르겠다. 자신도 모르는 것 같다)토론 실력도 토론 실력이지만 미국인들이 더 충격을 받은 것은 비언어적 영역, 즉 바이든 대통령의 표정입니다. 연설 전문가들이 본 표정 3종 세트입니다. ‘misty eyes’는 ‘안개를 머금은 눈’ ‘촉촉한 눈’을 말합니다. 연인들 사이에서는 좋을지 몰라도 중대 토론하러 나온 대통령에게 촉촉한 눈은 어울리지 않습니다. 그 눈이 향하는 방향은 초점을 잃었습니다. ‘blank stare’는 ‘텅 빈 시선’ ‘멍때리는 시선’을 말합니다. 게다가 입은 약간 벌어져 있습니다. ‘slack’(슬랙)은 ‘틈’을 말합니다. 일할 때 상대가 너무 몰아붙이면 이렇게 쏘아붙이면 됩니다. “Hey, give me some slack.”(이것 봐, 나에게 좀 틈을 줘)