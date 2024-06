‘팝의 황제’ 마이클 잭슨, 사망 당시 빚만 7000억원…소송 대부분 해결돼

ⓒ뉴시스

‘팝의 황제’ 마이클 잭슨이 사망 당시 5억달러(약 6910억 원)가 넘는 빚을 지고 있었던 것으로 확인됐다.28일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 잭슨의 유산 관리인은 최근 로스앤젤레스(LA) 법원에 제출한 서류에서 2009년 잭슨의 사망 당시 그가 안고 있던 부채와 채권자의 청구액이 총 5억달러가 넘었다고 밝혔다.당시 잭슨의 런던 공연을 기획한 AEG에는 약 4000만달러(약 552억8000만 원)의 빚을 지고 있었던 것으로 알려졌다.유산 관리인의 변호인단은 미국에서 15건의 소송을 처리하고 유럽과 일본에서도 소송을 지원했으며, 대부분은 순조롭게 해결했다고 전했다.지난 3월 공개된 법원 서류에 따르면 잭슨이 남긴 유산의 가치는 현재 20억달러(약 2조7640억 원)가 넘는다.잭슨은 1980∼90년대 전 세계에서 거둔 공연 수익과 비틀스 노래 200여 곡의 저작권 보유로 막대한 돈을 벌어들였다.1958년생인 마이클 잭슨은 지난 2009년 갑작스럽게 세상을 떠나 전 세계 대중음악 팬들을 슬픔에 젖게 했다. 50세의 나이로 세상을 떠난 잭슨은 전 세계적으로 10억 장 이상의 음반 판매를 기록했다. 잭슨은 역사상 가장 사랑받은 엔터테이너이자 대중음악사상 가장 영향력 있는 뮤지션으로 평가된다.기네스 세계 기록에 따르면 잭슨의 1982년 앨범 ‘스릴러(Thriller)’는 역대 가장 많이 팔린 음반으로 남아 있다. 또 잭슨은 13개의 그래미상을 받고 ‘빌리 진(Billie Jean)’, ‘비트 잇(Beat It)’, ‘블랙 오어 화이트(Black or White)’ 등 연이은 히트곡으로 ‘슈퍼스타’ 반열에 올랐다. 이외에도 아메리칸 뮤직 어워즈에선 ‘세기의 아티스트(Artist of the Century)’상을 포함 26회 수상하기도 했다.김예슬 동아닷컴 기자 seul56@donga.com