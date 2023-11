군복 입은 아들의 사진, 이 대통령을 강직하게 만들었다[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



조 바이든 미국 대통령의 백악관 집무실에 놓여있는 아들 보 바이든과 손자 로버트 사진. 백악관 홈페이지

Every morning I get up and I say to myself; I hope he’s proud of me.”

(매일 아침 일어나 나 자신에게 말한다. 그가 나를 자랑스러워했으면 한다)

See you on the flip side.”

(언제 또 보자)

최근 조 바이든 미국 대통령은 백악관 집무실에서 이스라엘-하마스 전쟁 관련 대국민 연설을 했습니다. 그런데 연설 내용보다 더 주목을 받은 것은 바이든 대통령 오른쪽으로 보이는 사진. 군복을 입은 남성이 금발의 어린아이를 어깨에 태운 사진입니다. 군복을 입은 남성은 바이든 대통령의 장남 보 바이든, 어깨에 태운 아이는 그의 아들 로버트입니다.2009년 보 바이든이 이라크전쟁에서 귀국했을 때 마중 나온 아들을 번쩍 들어 올려 어깨에 태운 사진입니다. 이 사진을 찍고 6년 뒤 그는 뇌종양으로 세상을 떠났습니다. 바이든 대통령이 이 사진을 잘 보이는 위치에 배치한 것은 연설의 진정성을 전하려는 의도입니다. 보 바이든은 바이든 대통령의 ‘favorite son’(총애하는 아들)이었습니다. 아버지는 아들을 “나의 영혼”이라고 부를 정도로 둘은 잘 통했습니다. 아들은 숨을 거두기 전 아버지에게 이렇게 말했습니다. “Promise me, Dad, you’ll stay engaged.” ‘engage’는 ‘관여하다’라는 뜻입니다. 계속 공직생활을 해달라는 부탁입니다. 자신이 떠난 뒤 아버지가 절망할까 봐 걱정한 것입니다.미국 영화에서 많이 보셨을 겁니다. 내기할 때 동전을 하늘로 던져 손등에 얹고 다른 한 손으로 덮은 뒤 “head?”(앞면), “tail?”(뒷면)을 맞힙니다. ‘coin flipping’(동전 던지기)이라고 합니다. ‘절반의 확률’(fifty-fifty chance)을 의미하기도 합니다. ‘flip’은 작별 인사를 할 때도 등장합니다. “see you on the flip side”는 “(확률을 정할 수는 없지만) 언제 또 보자”라는 뜻의 매우 미국적인 인사말입니다. 도널드 트럼프 행정부에서 일했던 백악관 직원들 사이에 오가는 인사말입니다.정미경 기자 mickey@donga.com