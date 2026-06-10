‘그림자 아이’, 7월 1일 개봉…임수정 주연·프로듀서 동시 참여

‘그림자 아이’는 3년 만에 코마에서 깨어난 수안이 변해버린 엄마 금옥과 죽은 언니 수련의 얼굴을 한 소녀 재인을 만나며 그림자 동화의 비밀에 빠져드는 기묘한 이야기를 그린 영화다. 제30회 부산국제영화제 비전 섹션에 초청된 작품이다.
이번 영화는 ‘밤의 문이 열린다’로 독창적인 세계관을 선보인 유은정 감독의 신작이자, 임수정이 출연과 동시에 프로듀서로도 참여한 작품이다. ‘천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀’ ‘담보’ ‘다만 악에서 구하소서’의 박소이가 언니를 잃은 동생 수안 역으로, ‘대홍수’ ‘검은 수녀들’ ‘파친코’의 유나가 수안의 언니 수련과 꼭 닮은 얼굴을 한 소녀 재인 역으로 분했다. 또한, 임수정이 사랑하는 첫째 딸을 잃고 상실감과 죄책감, 불안에 시달리는 엄마 금옥 역을 연기한다.
함께 공개된 메인 예고편은 대대로 집안에 전해져 내려오는 ‘그림자와 두 아이 이야기’라는 동화로 문을 연다.
한편 임수정은 ‘싱글 인 서울’(2023)에 이어 3년 만에 영화로 관객을 만난다. 그는 지난 4월 19일 종영한 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’에서 주인공 기수종(하정우 분)의 아내 김선 역으로 출연했다.
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