‘메이플스토리’ 극장판 애니 나온다…‘디어 마이 히어로’

넥슨은 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’의 극장판 애니메이션 ‘디어 마이 히어로(DEAR MY HERO)’ 예매를 8일 오픈한다.
5일 넥슨에 따르면 ‘디어 마이 히어로’는 시그너스 기사단의 신병 ‘아이단’의 이야기를 담은 작품으로, 오는 14일 전국 롯데시네마에서 정식 개봉한다. 예매는 전국 롯데시네마 공식 홈페이지와 애플리케이션에서 상영관별로 순차 오픈한다.
개봉을 기념한 관람 이벤트도 마련됐다. 전국 롯데시네마 매표소와 스위트샵(매점)에서 관람 당일 티켓을 인증하면 선착순으로 특전을 증정한다. 6월 14일부터 2주간 ‘디어 마이 히어로’ 스페셜 아트카드를 주고, 이후 주차별 추가 특전을 순차 공개한다. 시그너스 기사단 코디 아이템과 ‘DEAR MY HERO’ 훈장 아이템이 포함된 영화 관람 특전 쿠폰도 상영 기간 선착순 제공한다.
개봉을 기념한 관람 이벤트도 마련됐다. 전국 롯데시네마 매표소와 스위트샵(매점)에서 관람 당일 티켓을 인증하면 선착순으로 특전을 증정한다. 6월 14일부터 2주간 ‘디어 마이 히어로’ 스페셜 아트카드를 주고, 이후 주차별 추가 특전을 순차 공개한다. 시그너스 기사단 코디 아이템과 ‘DEAR MY HERO’ 훈장 아이템이 포함된 영화 관람 특전 쿠폰도 상영 기간 선착순 제공한다.
6월 13일부터는 피규어 키캡 키링이 포함된 콤보 상품을 영화관별 재고 소진 시까지 판매하며, 15일부터는 롯데시네마 네이버 스마트스토어에서도 선보인다. 6월 14일부터 7월 12일까지 롯데시네마 월드타워 5층 필름한잔에서 스페셜 포토프레임 4종을 만나볼 수 있고, 6월 21일까지 같은 층에서 스페셜 포토존을 운영한다.
전시 행사도 진행된다. 6월 13일부터 7월 12일까지 롯데시네마 월드타워 7층 시네파크에서 ‘메이플스토리’ 세계관 속 그란디스의 초월자 ‘제른 다르모어’와 여덟 사도의 대형 스태츄를 전시한다. 6월 14일부터는 같은 층에서 ‘디어 마이 히어로’ 테마 시네마 스토어를 운영해 시그너스 기사단 망토, 애니메이션 엽서북, 모험가 피규어, 사도 디오라마 아크릴 스탠드 등 굿즈를 판매한다.
시네마 스토어에서 일정 금액 이상 구매 시 핑크빈 부채와 리유저블백을 선착순 증정하며, 구매 영수증을 지참하면 월드타워 7층 공차에서 제조 음료 20% 할인과 ‘디어 마이 히어로’ 컵홀더를 제공한다.
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