코르티스, 멜론 주간 차트까지 석권…올해 보이그룹 최초 1위

그룹 코르티스(CORTIS)가 올해 컴백한 보이그룹 중 처음으로 멜론 주간 차트 정상을 차지하며 막강한 음원 파워를 과시했다.
27일 소속사에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 타이틀곡 ‘레드레드’(REDRED)는 최신 멜론 주간 차트(집계 기간: 5월 18~24일)에서 1위에 올랐다. 올해 발매된 보이그룹 곡 중 최초의 기록이자, 실제 청취자 수를 주요 척도로 삼는 지표에서 정상을 밟았다는 점에서 이들의 폭넓은 대중적 인지도를 증명한다.
‘레드레드’는 64위로 주간 차트에 첫 진입한 이후 가파른 상승세를 타며 마침내 정상에 안착했다. 일간 차트 역시 지난 19일부터 26일까지 8일 연속 1위를 지키고 있으며, 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 멜론 일간 및 주간 차트 정상을 모두 밟은 팀은 코르티스가 유일하다. 여기에 벅스 주간 차트 2주 연속 1위, 한국 스포티파이 ‘위클리 톱 송’ 4주 연속 1위까지 거머쥐며 국내 주요 음원 차트를 휩쓸었다.
글로벌 플랫폼 스포티파이에서의 활약도 눈부시다. 코르티스는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최초로 스포티파이 주요 차트에 진입해 장기 차트인 중이며, 월간 청취자 수는 1211만 명을 돌파했다. 이는 역대 케이팝 보이그룹 중 방탄소년단(BTS) 등의 뒤를 잇는 ‘톱 3’에 해당하는 규모다. 애플뮤직 ‘오늘의 톱 100: 한국’ 차트에서도 26일까지 31일 연속 1위를 수성했다.
미국 빌보드 차트에서도 존재감을 드러냈다. 메인 송 차트 ‘핫 100’ 진입 직전 단계인 ‘버블링 언더 핫 100’에서 17위를 기록했으며, 미니 2집 ‘그린그린’(GREENGREEN)은 메인 음반 차트 ‘빌보드 200’ 3위에 올랐다. 이는 역대 케이팝 그룹 중 데뷔 이래 가장 빠른 속도로 해당 차트 ‘톱 3’에 진입한 기록이다.
한편 코르티스는 지난해 8월 데뷔한 5인조 보이그룹이다. 지난 4일 EP 2집 ‘그린그린’을 발매했다. ‘그린그린’은 코르티스가 자신들이 개척해 갈 가능성의 영역을 좀 더 뚜렷하게 보여주는 앨범이다.
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