‘록 솔리드’ 태용 “앤더슨 팩과 협업, 세상 바라보는 시야 넓어져”

올해 데뷔 10주년을 맞은 그룹 ‘엔시티(NCT)’의 태용이 세계적인 팝스타인 한국계 미국 뮤지션 앤더슨 팩(Anderson .Paak)과 손잡고 글로벌 행보에 박차를 가한다.
17일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 태용의 새 싱글 ‘록 솔리드(Rock Solid)(Feat. Anderson .Paak)’가 이날 오후 1시 멜론, 스포티파이, 애플뮤직 등 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 전격 공개된다. 이와 동시에 유튜브 SM타운 채널 등에서 뮤직비디오도 함께 베일을 벗는다.
‘록 솔리드’는 독특한 리듬의 드럼과 반복적인 챈트 사운드가 조화를 이룬 힙합 곡이다. 가사에는 지금까지 쌓아온 성취를 굳건히 지켜내겠다는 의지와 흔들림 없는 자신감을 담았다. 특히 피처링으로 참여한 앤더슨 팩 특유의 그루비한 리듬감과 다이내믹한 플로가 태용의 강렬한 래핑과 어우러진다. 그래미 수상자인 앤더슨 팩은 미국 팝스타 브루노 마스와 결성한 ‘실크 소닉’ 등으로 주목 받았다. 미국 시사주간 타임이 최근 발표한 ‘올해 가장 영향력 있는 100인’에 들었다.
태용은 이와 함께 이번 싱글에서도 직접 작사와 작곡에 참여하며 아티스트로서의 주체적인 면모를 다시 한번 입증했다. 그는 앞서 첫 솔로 앨범 ‘샤랄라(SHALALA)’와 두 번째 미니앨범 ‘탭(TAP)’ 등에서 전곡 작사·작곡에 참여하며 프로듀싱 역량을 증명해 온 바 있다.
군백기를 보낸 태용이 신곡을 내는 건 2년2개월 만이다. 그는 신곡 발표를 앞두고 “오랜만에 새 음악을 들려드릴 수 있어 설레면서도 긴장된다”며 “신곡 ‘록 솔리드’가 여러분의 일상에 긍정적인 에너지를 채워주는 음악이 되길 바란다”고 소감을 전했다.
특히 앤더슨 팩과의 협업에 대해 “새로운 시도이자 흥미로운 작업 과정이었다. 이번 작업을 통해 음악을 만드는 새로운 방식에 대해 깨달았고, 아티스트로서 스스로를 확장하며 세상을 바라보는 시야를 한층 넓히는 계기가 되었다”고 남다른 의미를 부여했다.
한편, 이번 싱글로 본격적인 활동의 포문을 연 태용은 오는 5월 중 첫 정규 앨범을 발표한다.
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