김재환, 1년 9개월만에 ‘지금 데리러 갈게’

스케줄러에는 전화 부스와 ‘지금 데리러 갈게’, ‘I’ll Be There‘ 텍스트가 더해진 감성적인 분위기가 인상적이다. 김재환이 이번 싱글로 전할 따뜻한 메시지를 기대케 한다.
이에 따르면, 김재환은 오는 13일 크레딧 포스터를 시작으로 콘셉트 포토, 콘셉트 필름, 리릭 포스터, 뮤직비디오 티저, 트랙 스포일러 등을 순차 선보인다. 제대 후 첫 컴백 소식 만으로 팬들에게 뜨거운 반응을 얻은 가운데, 촘촘하게 구성된 티징 콘텐츠는 컴백 기대감을 단계적으로 끌어올릴 전망이다.
’지금 데리러 갈게‘는 김재환이 지난 2024년 5월 발매한 미니 7집 ’I Adore‘ 이후 약 1년 9개월 만에 선보이는 새 싱글이다. 청춘을 향한 사랑과 위로를 담은 곡으로, 김재환 특유의 섬세한 보컬과 감정선이 돋보일 것으로 기대된다. 폭넓은 음역대는 물론 탄탄한 가창력과 노련한 무대 매너를 선사해 온 김재환은 진정성 있는 메시지로 또 한 번 리스너들의 공감을 이끈다는 각오다.
김재환은 워너원 메인보컬 이후 솔로 활동을 통해 다양한 장르를 자유자재로 넘나들며 음악적 스펙트럼을 폭넓게 확장해 왔다.
김재환의 디지털 싱글 ’지금 데리러 갈게‘는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
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