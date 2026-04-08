김수로, 현빈·김고은에 연극 러브콜…“내 작품 해줬으면”

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‘라디오스타’ 8일 방송

MBC ‘라디오스타’ 캡처
MBC ‘라디오스타’ 캡처
배우 김수로가 배우 현빈, 김고은에게 연극 무대를 추천했다.

8일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘수로왕과 사는 남자’ 특집으로 꾸며져 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연해 입담을 뽐냈다.

연극 프로듀서 17년 차 김수로가 배우 현빈을 향해 연극 무대 출연을 제안했다. 김수로는 “개인적으로 제안한 적은 없다”라며 “지금은 나라를 위해 K 드라마나 영화를 조금 신경 써주고, 연기가 막히거나 고립되는 순간이 오면, 연극 무대에 서면 힐링이 되니까”라고 진심을 전했다.

MBC ‘라디오스타’ 캡처
MBC ‘라디오스타’ 캡처
이어 김수로는 친분은 없는 배우지만 연극을 하면 좋을 것 같은 배우로 김고은을 꼽으며 “내 작품 한 번 해줬으면 좋겠다”라고 러브콜을 보냈다. 김수로는 현빈과 김고은에게 연극 무대를 추천하면서도 “내 작품이 아닌 다른 작품은 안 좋은 것 같다”라고 개인적인 욕심을 드러내기도. 더불어 김수로는 “내 대출을 다 갚게 할 수 있는 배우들 같아서”라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.

(서울=뉴스1)

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