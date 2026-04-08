김수로, 현빈·김고은에 연극 러브콜…“내 작품 해줬으면”

8일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘수로왕과 사는 남자’ 특집으로 꾸며져 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연해 입담을 뽐냈다.
연극 프로듀서 17년 차 김수로가 배우 현빈을 향해 연극 무대 출연을 제안했다. 김수로는 “개인적으로 제안한 적은 없다”라며 “지금은 나라를 위해 K 드라마나 영화를 조금 신경 써주고, 연기가 막히거나 고립되는 순간이 오면, 연극 무대에 서면 힐링이 되니까”라고 진심을 전했다.
이어 김수로는 친분은 없는 배우지만 연극을 하면 좋을 것 같은 배우로 김고은을 꼽으며 “내 작품 한 번 해줬으면 좋겠다”라고 러브콜을 보냈다. 김수로는 현빈과 김고은에게 연극 무대를 추천하면서도 “내 작품이 아닌 다른 작품은 안 좋은 것 같다”라고 개인적인 욕심을 드러내기도. 더불어 김수로는 “내 대출을 다 갚게 할 수 있는 배우들 같아서”라고 덧붙여 웃음을 안겼다.
한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.
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