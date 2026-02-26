본문으로 바로가기
연예
신동, 부모와 연락 끊어…“큰돈 드리니 사기·투자 실패”
동아닷컴
업데이트
2026-02-26 10:49
2026년 2월 26일 10시 49분
입력
2026-02-26 09:10
2026년 2월 26일 09시 10분
박태근 기자
ⓒ뉴시스
그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 신동이 금전 문제로 인해 부모와 연락을 끊었다고 고백했다.
신동은 25일 공개된 글로벌 OTT 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’ 8화에서 자신의 고민을 털어놨다.
방송에서 신동의 점사를 본 점술가는 “엄마는 팔자가 폈는데 왜 자꾸 ‘돈돈돈’ 하는 거냐?”라고 말했다.
신동은 “솔직히 말씀드리면 지금 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다. 아무래도 돈 때문이다. 돈 문제가 생겼다”고 답했다.
이어 “엄마에게 생활비를 드리면 ‘이거 달달이 주지 말고 한번에 주면 그걸로 뭘 좀 해서 너 걱정 안 시키겠다’고 하셨다”며 “항상 큰 돈을 원하셨다. 그렇게 큰 돈을 가져갔다가 사기를 당한 적도 있고, 투자를 잘못해 돈을 다 잃은 적도 있다”고 고백했다.
점술가는 “이런 경우가 있으면 제2의 가족을 원하게 된다”고 말했다.
신동은 “맞다. 그래서 외로움이 있다. 예전에 결혼을 하고 싶다는 이야기를 방송에서 많이 했고 실제로 결혼 할 뻔도 했다. 결혼이 행복하다는 게 내 머릿속에 있었던 것 같다”고 밝혔다.
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
손님이 버린 복권 185억원 당첨…편의점 직원이 챙겼다 소송 당해
2
가짜 돈 내민 할머니에게 7년째 음식 내준 노점상
3
“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”
4
김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”
5
“잠만 자면 입이 바싹바싹”…잠들기 전에 이것 체크해야 [알쓸톡]
6
국힘 간판으론 어렵다?… 서울 구청장 예비후보 민주 35명 국힘 13명
7
李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”
8
美국무부 인사들, 수사 논란 손현보-김장환 목사 만났다
9
빌 게이츠 “러 여성 2명과 불륜…핵물리학자와 브리지 선수”
10
“책 보러 갔다가 연락처를 요청받았다”…서점이 ‘번따 성지’ 된 이유
1
김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”
2
李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”
3
“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”
4
李 “묵히는 농지 매각 명령이 공산당?…이승만이 헌법에 명시”
5
‘짠순이 전원주’ 며느리도 폭로…“카페서 셋이 한잔만 시켜”
6
한미동맹 잇단 엇박자… 야외 기동훈련도 공개 이견
7
與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정
8
추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”
9
‘李 공소취소’ 당 공식기구 만든 정청래…공취모 “우리와 별개”
10
[송평인 칼럼]‘빙그레 엄벌’ 판사와 ‘울먹이는 앵그리버드’ 판사
댓글 0