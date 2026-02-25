우주소녀, 팬송 ‘블룸 아워’로 기념하는 특별한 데뷔 10주년

그룹 우주소녀(WJSN)가 데뷔 10주년을 맞아 팬들에게 팬송 ‘블룸 아워’(Bloom hour)를 선물한다.
우주소녀는 25일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 데뷔 10주년 스페셜 싱글 ‘블룸 아워’를 발표한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 ‘블룸 아워’와 ‘미러’(Mirror) 두 곡이 수록됐으며, 우주소녀와 우정(팬덤명)이 수많은 계절을 지나며 쌓은 10년의 기록과 앞으로에 대한 약속을 두 가지 시선으로 풀어낸다.
‘블룸 아워’를 통해 우주소녀는 팬들과의 유대를 다시 한번 되새기며, 더욱 깊어진 음악적 역량은 물론 한층 진솔한 이야기를 전한다. 매 활동 성장을 거듭해 온 우주소녀 멤버들이 팬송에 녹여낸 진심은 오랜 시간 함께한 팬들에게 소중한 선물이 될 것으로 기대를 모은다.
무엇보다 ‘블룸 아워’는 우주소녀의 10주년 데뷔 당일에 발매된다는 점이 의미 있다. 지난 2016년 2월 25일 데뷔한 우주소녀는 ‘비밀이야’, ‘너에게 닿기를’, ‘꿈꾸는 마음으로’, ‘부탁해’, ‘이루리’, ‘언내추럴’ 등의 곡을 발표하며 활발히 활동해왔다. 그러면서 멤버 각자의 활동 역시 시작했고, 최근 3~4년 사이에는 개인 활동의 비중이 더 높아졌다. 그럼에도 팀에 애정이 깊은 멤버들은, 각자 바쁜 상황 속에서도 똘똘 뭉쳐 데뷔 10주년 기념 팬송을 발표해 눈길을 끈다.
또한 멤버들의 시너지 역시 기대를 모은다. 그간 우주소녀 멤버들은 드라마, 예능, 뮤지컬, 노래 등 각자 주력하고 있는 분야에서 노력해 왔다. 이를 통해 가시적인 성과를 거뒀고, 아티스트로서도 더 단단해졌다. 그런 멤버들이 데뷔 10주년을 맞아 다시 모였다. 이에 내면도 실력도 한층 성장한 멤버들이 어떤 시너지를 낼지, ‘블룸 아워’로 어떤 메시지를 전할지에도 이목이 쏠린다.
우주소녀는 싱글 발매 전날인 24일 오후 11시부터 우주소녀 공식 유튜브 채널에서 데뷔 10주년을 기념하는 토크 라이브를 진행, 우정과 소통하며 지난 시간을 추억했다. 멤버들은 팬들과 함께 데뷔 10주년을 축하하고 변함없는 사랑과 응원을 보내준 우정에게 고마운 마음을 전하며 함께 걸어온 시간에 의미를 더했다.
한편 우주소녀의 데뷔 10주년 기념 팬송 ‘블룸 아워’는 25일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
