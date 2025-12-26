태민, 4개월간의 日 아레나 투어 성황 “사랑 덕분에 계속 걸어가”

그룹 샤이니(SHINee) 멤버이자 솔로 아티스트 태민이 일본 아레나 투어의 대장정을 성황리에 마무리했다.
태민은 지난 24일과 25일 양일간 효고현 지라이온 아레나 고베(GLION ARENA KOBE)에서 열린 ‘2025 태민 아레나 투어 〈베일〉(Veil)’을 끝으로 약 4개월간 이어진 일본 아레나 투어의 피날레를 장식했다. 태민은 카나가와, 사가, 시즈오카, 치바, 효고 등 총 5개 지역을 순회하며 압도적인 존재감을 다시 한번 각인시켰다.
태민은 십자가 구조물에 매달린 파격적인 연출로 등장해 ‘헤븐’(Heaven)으로 오프닝을 열며 단숨에 관객을 사로잡았다. 이어 투어 타이틀과 동명의 신곡 ‘베일’ 무대를 비롯해 ‘본즈’(Bones), ‘어드바이스+이데아’(Advice+IDEA), ‘섀도우’(Shadow)까지 강렬한 퍼포먼스를 연이어 선보이며 현장 열기를 끌어올렸다. 또한 ‘게스 후’(Guess Who), ‘크리미널’(Criminal) 등 다크하면서도 콘셉추얼한 무대들로 극강의 몰입감을 선사했다.
이후에는 ‘익스클루시브’(Exclusive), ‘도어’(Door), ‘플레임 오브 러브’(Flame Of Love) 등 유려한 퍼포먼스와 섬세한 보컬 역량이 돋보이는 무대가 이어졌다. 여기에 ‘인투 더 리듬’(Into The Rhythm), ‘티즈’(Tease), ‘페이머스’(Famous) 등 일본 발표곡 무대까지 더해지며 공연장의 열기는 최고조에 달했다. 특히 현지 팬들에게 큰 사랑을 받아온 ‘마스’(Mars)가 울려 퍼지자 태민은 무대 곳곳을 누비며 관객과 눈을 맞추고 호흡해 깊은 감동을 안겼다.
끊임없는 앙코르 요청 속에 다시 무대에 오른 태민은 대표곡 ‘무브’(Move)와 ‘홀리 워터’(Holy Water)로 앙코르 무대를 펼치며 진한 여운을 남겼다. 그는 “베일 콘서트를 함께해서 행복했고 여러분이 주는 사랑 덕분에 계속 걸어갈 수 있다고 생각한다, 다시 만나는 날까지 기다려달라”고 소감을 전했으며, 엔딩곡 ‘피날레’(FINALE)로 4개월간의 투어에 아름다운 마침표를 찍었다.
이번 아레나 투어는 태민의 일본 내 영향력을 다시 한번 입증하는 자리이기도 했다. 특히 사가현 공연 당시에는 지자체 프로젝트의 일환으로 지역 주요 역사와 번화가에 태민의 포스터가 게시되고 팬들을 위한 맛집 지도가 제작됐으며, 태민 래핑 버스가 운행되는 등 K팝 아티스트로서는 이례적인 환대를 받아 화제를 모았다.
태민은 이 열기를 글로벌 무대로 이어간다. 내년 4월 열리는 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(Coachella Valley Music and Arts Festival) 출연에 앞서, 1월 16일(현지 시각) 라스베이거스 단독 공연과 20일 그래미 뮤지엄(GRAMMY Museum)의 ‘글로벌 스핀 라이브’(Global Spin Live)에 잇따라 출연하며 본격적인 글로벌 활동에 박차를 가할 예정이다.
