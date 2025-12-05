화사, 시즌그리팅 속 비주얼 매혹 그 자체…팬심 저격

화사는 5일 오후 2시 공식 채널을 통해 ‘화사 2026 시즌그리팅 마리아’(MAR IA) 콘셉트 포토 3종을 공개했다.
공개된 이미지 속 화사는 흑백 대비가 돋보이는 세련된 연출로 강렬한 분위기를 완성했다. 다양한 스타일링을 완벽하게 소화하며 화사만의 독보적 무드를 발산, 이번 시즌 그리팅에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
화사는 최근 싱글 ‘굿 굿바이’(Good Goodbye)를 통해 다시 한 번 독보적 존재감을 입증했다. 해당 싱글은 국내 6개 주요 음원 차트 정상을 휩쓴 데 이어 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’을 달성했다. 또한 2025년 48주차(2025.11.23~2025.11.29) 써클차트에서 디지털·스트리밍·BGM·벨소리 등 여러 부문 1위를 기록하며 6관왕을 차지했다.
글로벌 영향력도 뚜렷하다. ‘굿 굿바이’는 미국 빌보드 ‘빌보드 글로벌 200’에서 43위로 진입했고, ‘빌보드 월드 디지털 송 세일즈’에서는 2위를 기록했다. 이어 빌보드 본사와 빌보드코리아가 공동 신설한 ‘빌보드 코리아 핫100’ 차트에서 첫 1위의 주인공이 되며 화사의 글로벌 파급력을 다시 한 번 확인시켰다.
2023년 6월 피네이션과 전속계약을 체결한 화사는 ‘아이 러브 마이 바디’(I Love My Body), ‘나’(NA), ‘굿 굿바이’까지 장르를 넘나드는 스펙트럼을 선보이며 활발한 활동을 이어가고 있다.