‘최면 걸린’ 전현무 “주변에 마음 가는 여성 있다”

20일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 전현무가 최현우의 최면 마술 공연장에 응원차 찾아가 특별한 체험을 했다. 공연 전 전현무는 최면의 세계에 빠져드는 모습을 보였다.
최면사는 “주변에 마음이 가는 여성분이 있냐?”는 질문을 던졌고, 전현무는 “예”라고 답했다. 이어 여자친구 여부를 묻는 말에는 웅얼거리며 도망가는 듯한 반응을 보여 웃음을 더했다. 최현우는 “사람이 신나서 계속 대답하다가도 불리하거나 문제가 될 수 있다고 느끼면 철저히 입을 닫는다”며 최면의 신비로움을 설명했다.
최현우를 아느냐는 질문에 전현무는 “똑똑하다, 여자가 많다”고 답했다. 이어 “최현우의 비밀을 아냐?”는 물음에는 “원 없이 사귀었다”고 답하며 마술사의 연애사를 폭로했다. 또 최현우의 모습이 되어 앞에 외국인이 있다고 말하거나 “기분이 좋아요”라며 소감을 전하는 등 빙의 최면의 과정을 생생히 보여주었다. 실제로는 웃는 표정으로 “마술 보여줄게”라며 최현우의 연애 꿀팁을 흉내 내자 최현우는 당황하며 손사래를 치기도 했다.
이어 전현무는 자신이 출연 중인 프로그램 중 가장 사랑하는 프로그램을 묻는 말에는 “없다”고 대답해 주위를 놀라게 했다. 이에 양세형은 “모든 프로그램을 다 싫어하는 거냐?”며 농담을 던졌다. 이영자에 대한 인상을 묻는 말에는 “무서워요”라고 답해 스튜디오가 웃음으로 무너졌다. 이후 전현무는 실제 이영자가 된 듯 “미친X”이라고 말하며 빙의 최면의 재미를 보여주었다.
질문이 이어지는 동안 전현무는 무의식적으로 속마음을 드러냈지만, 최면에서 깬 후에는 “기억이 없다”고 답했다. 이는 실제로 최면이 일시적으로 수면장애와 스트레스를 완화한다는 연구 결과와도 연결되며, 최현우는 “빙의 최면은 서로의 입장을 이해하는 데 큰 도움이 되고 트라우마에도 긍정적인 영향을 준다”고 설명했다.
또한 MBC 연예대상을 누가 받을 것 같냐는 질문에는 “저요”라고 대답하며 행복한 표정을 지었다.
