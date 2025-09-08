하정우 연출·주연 ‘윗집 사람들’ 부국제 이어 12월 개봉

8일 배급사 바이포엠스튜디오은 ‘윗집 사람들’이 오는 12월 개봉을 확정했다고 알리며, 런칭 포스터와 티저 예고편을 공개했다.
제30회 부산영화제에서 작품성과 대중성을 갖춘 최신 한국 상업 영화를 가장 먼저 선보이는 섹션 ‘한국영화의 오늘-스페셜 프리미어’에 공식 초청된 ‘윗집 사람들’은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우&이하늬 분)와 아랫집 부부(공효진&김동욱 분)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기다.
공개된 런칭 포스터는 윗집 부부 하정우와 이하늬, 아랫집 부부 공효진과 김동욱까지 4인 배우의 비주얼과 함께 포스터를 꽉 채우는 각 캐릭터의 인상적인 대사가 담겨있어 시선을 사로잡는다. 아랫집 부부에게 이색적인 제안을 하러 온 윗집 남편 김 선생(하정우 분)이 누구보다 진지한 표정으로 아랫집을 바라보며 제안하는 모습이 호기심을 자극한다. 이어 아랫집 아내 정아(공효진 분)는 윗집 부부의 제안이 당혹스러우면서도 누구보다 호기심 가득한 표정을, 그의 남편인 현수(김동욱 분)는 이러한 상황에 불편함을 넘어서 해탈한 표정을 보여주고 있다. 한편, 김 선생과 함께 특별한 경험을 나누고 싶은 윗집 아내 수경(이하늬 분)은 여유로운 표정을 짓고 있어, 이들이 보여줄 진짜 어른들의 솔직한 이야기는 무엇일지 기대감을 높인다.
함께 공개된 티저 예고편에서는 필터 없는 이들의 아찔한 대화들이 담겼다. 자연스럽게 스킨쉽을 해달라는 정아의 제안에 당황하는 현수는 물론, 서로에게 점점 미쳐갔던 순간을 말하며 진한 윙크를 주고받는 김 선생과 수경 부부의 모습은 예측할 수 없는 이들의 저녁 식사를 기대하게 한다.
‘윗집 사람들’은 하정우 감독 특유의 예리한 관찰력과 불편한 상황을 유쾌하게 비트는 천재적인 말맛이 담긴 영화다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬까지 대한민국 대표 배우들의 예측할 수 있는 명연기로 예측할 수 없는 대화를 보여줄 것이다.
