츄, 새해부터 포브스 조명 ‘올해 재생 목록에 추가할 노래’ 선정

츄

미국 경제지 포브스(Forbes)는 지난 5일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘올해 재생 목록에 추가할 2024년의 K팝 및 인디 노래 6곡‘(6 K-Pop And K-Indie Songs From 2024 To Add To Your Playlist This Year)이라는 제목의 기사에 츄의 ’스트로베리 러시‘(Strawberry Rush)를 재조명하는 내용을 게재했다.포브스는 “’스트로베리 러시‘는 지난해 6월에 발매되었을 당시 한국 언론 매체에 극찬을 받았고 일부 한국 음악 차트에 진입했지만, 여전히 2024년 가장 과소평가된 K팝 노래일 가능성이 높다”고 평했다.츄는 올해도 활발하게 활동하며 대중과의 만남을 이어 나갈 예정이다.(서울=뉴스1)