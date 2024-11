엔하이픈, 정규 2집 리패키지도 밀리언셀러…“발매 당일 101만장 팔려”

ⓒ뉴시스

12일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면, 엔하이픈이 전날 내놓은 정규 2집 리패키지는 당일에만 101만 245장 판매돼 일간 음반 차트 정상을 찍었다.이번 앨범은 정규 2집에 수록된 열 곡에 새로운 타이틀곡 ‘노 다웃(No Doubt)’을 포함한 신곡 두 개가 더해진 앨범이다.이에 따라 엔하이픈은 이번 리패키지 포함 지금까지 총 6개의 밀리언셀러 음반을 배출했다.‘노 다웃’은 발매와 동시에 국내 주요 음원 사이트 멜론, 벅스, 지니 등 실시간 차트에 안착했다. 특히 이 노래는 벅스에서 2위까지 순위가 치솟았다. 또한 ‘XO(Only If You Say Yes)’, ‘폴라로이드 러브(Polaroid Love)’, ‘바이트 미(Bite Me)’, ‘기븐-테이큰(Given-Taken)’ 등 엔하이픈의 기존 인기곡 총 16곡이 순위권에 진입했다.엔하이픈의 글로벌 호성적도 예상된다.‘노 다웃’ 뮤직비디오 인기 역시 뜨겁다. 이 뮤직비디오는 엔하이픈이 사랑의 열병으로부터 탈출하는 스토리와 절제된 섹시미가 돋보이는 퍼포먼스를 담았다. 7개 국가/지역의 유튜브 인기 급상승 동영상 순위권에 진입했다.엔하이픈은 전날 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 진행된 신보 발매 기념 컴백 라이브를 통해 “엔진(ENGENE·팬덤명)만 생각하며 열심히 준비했다. 직접 무대를 보면 더 좋아질 테니 많이 사랑해달라”라고 청했다.[서울=뉴시스]