BTS 진 ‘해피’ 트랙리스트 공개…레드벨벳 웬디와 듀엣

타이틀곡은 ‘러닝 와일드’

빅히트뮤직 제공

진은 17일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 솔로 앨범 ‘해피’(Happy) 트랙리스트를 공개했다. 이에 따르면 진의 신보에는 타이틀곡 ‘러닝 와일드’(Running Wild)를 포함해 ‘아일 비 데어’(I‘ll Be There), ’어나더 레벨‘(Another Level), ’네게 닿을 때까지‘, ’하트 온 더 윈도우 (Heart on the Window) (with 웬디)‘, ’그리움에‘ 등 총 6곡이 수록된다.타이틀곡 ’러닝 와일드‘는 브리티시 록 기반의 팝 록 장르로, 영국의 전설적인 팝 밴드 테이크 댓의 게리 발로우가 프로듀서로 참여했다. 진은 희망을 향해 숨이 차도록 달려 나가자는 밝고 따뜻한 메시지를 노래한다.’네게 닿을 때까지‘는 깊어지는 사랑의 감정을 가사에 담아 누구나 쉽게 공감할 수 있는 이야기를 전한다. 일본의 유명 록 밴드 원 오크 록의 타카와 토루가 크레디트에 이름을 올렸다. ’하트 온 더 윈도우 (with 웬디)‘는 레드벨벳 웬디가 피처링에 참여한 진의 첫 듀엣곡이다. 시간의 흐름을 창가에서 보이는 계절에 빗대며 사랑을 약속하는 노랫말이 낭만적인 곡이다.앨범의 마지막에 위치한 ’그리움에‘는 진이 직접 작사에 참여한 팬송이다. 진정성 있는 가사가 울림을 더하는 발라드곡이자 아미(팬덤명)에게 하고 싶은 말을 담은 진의 편지이기도 하다. 진은 수록곡 ’그리움에‘를 비롯해 ’아일 비 데어‘, ’어나더 레벨‘, ’네게 닿을 때까지‘ 등 6곡 중 4곡의 크레디트에 이름을 올리며 아티스트의 역량을 발휘했다.한편 오는 11월 15일 오후 2시 발매되는 ’해피‘는 진이 데뷔 후 처음 선보이는 솔로 앨범이다. 진은 밴드 사운드를 기반으로 한 다양한 장르의 음악을 통해 행복을 찾는 여정을 함께하자는 메시지를 전하며 일상에 힘과 위로를 선사할 예정이다.