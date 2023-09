방탄소년단 정국 ‘세븐’, 英 싱글차트 ‘장기집권’…8주 연속 톱30

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 정국이 영국 오피셜 싱글차트 상위권에서 장기집권하고 있다.8일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 정국이 지난 7월14일 공개한 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)’(feat. Latto)은 최신 오피셜 싱글 ‘톱 100’ 최신 차트(8~14일)에서 28위를 차지했다. 지난 주 24위보다 4계단 하락했으나 8주 연속 톱 30위 안에 자리했다.신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’의 미니 2집 ‘겟 업(Get Up)’ 선공개 싱글 ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’는 이번 주 오피셜 싱글차트 톱100에서 99위를 차지했다. 지난 주 85위보다 14계단 하락했으나 해당 차트에 9주 연속 진입했다.‘슈퍼샤이’는 해당 차트에서 역대 K팝 걸그룹 최장 진입 기간 단독 3위 곡이 됐다. K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’의 ‘아이스크림’과 블랙핑크 멤버 리사의 ‘머니’의 8주 기록을 넘겼다.해당 차트에 가장 오랜 기간 머문 곡은 K팝 신인 걸그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’의 ‘큐피드’(Twin Ver.)로 22주간 머물렀다. 2위는 블랙핑크와 영국 팝스타 두아 리파가 협업한 ‘키스 앤드 메이크 업(Kiss and Make Up)이다. 이 곡은 해당 차트에 12주간 진입했다.독일 베를린을 기반으로 활동하는 DJ 겸 디자이너 페기 구의 ’(잇 고즈 라이크) 나나나((It Goes Like) Nanana)‘는 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱 100에서 5위를 차지하며 12주째 톱20을 지켰다.[서울=뉴시스]