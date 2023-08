그룹 ‘브브걸(BBGIRLS)’이 새 출발을 한다.브브걸은 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 앨범 ‘원 모어 타임(ONE MORE TIME)’을 발매한다.‘원 모어 타임’은 워너뮤직코리아로 소속사를 이적하며 브레이브걸스에서 브브걸로 팀명을 바꾼 이들이 처음으로 발표하는 앨범이다. 리브랜딩 된 브브걸의 정체성과 사운드, 민영·유정·은지·유나 네 멤버의 무르익은 케미를 볼 수 있다.동명의 타이틀곡은 소울펑크의 거장 릭 제임스(Rick James)의 ‘기브 투 미 베이비(Give To Me Baby)’를 샘플링한 곡이다. 레트로 팝 사운드가 중독성을 일으키고, 브브걸의 시원한 보컬이 매력을 더한다. 가사에는 새 출발을 하는 멤버들의 당찬 메시지가 담겨있다.수록곡 ‘레모네이드(LEMONADE)’는 여름 분위기의 트렌디한 팝 사운드의 곡이다. 브브걸은 청량한 에너지로 ‘서머 퀸’의 저력을 보여준다.브브걸은 이날 오후 6시 방송되는 엠넷(Mnet) ‘엠카운트다운’에서 컴백 무대를 펼칠 예정이다.[서울=뉴시스]