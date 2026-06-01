LG, ‘연필 두께’ 9mm 초슬림 TV 출시

LG전자가 초슬림 무선 TV와 1억 원대 투명 TV 등 신제품 2종을 앞세워 글로벌 유기발광다이오드(OLED) TV 시장에서의 지배력을 더 굳혀 나가려는 모습이다.
24일 LG전자는 차세대 무선 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 OLED W’와 무선 투명 TV ‘LG 시그니처 OLED T’ 신규 라인업을 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다고 밝혔다.
LG 시그니처 OLED W는 패널, 보드 스피커 등 모든 부품을 통합해 ‘연필 한 자루’ 수준인 0.9cm대 두께로 구현했다. 글로벌 인증 기관으로부터 세계 최초의 ‘진정한 무선 저지연 비전’으로 인증도 획득한 만큼 4K 해상도와 165Hz 고주사율 영상을 지연이나 손실 없이 실시간 송출한다. 이에 따라 영화, 스포츠 경기, 게임 등 다양한 고화질 콘텐츠를 무선 환경에서 유선 TV 수준으로 감상할 수 있게 됐다고 회사 측은 설명했다. 주변 기기를 연결하는 ‘제로 커넥트 박스’의 부피도 전작 대비 35% 줄였다.
판매가 1억 원에 달하는 시그니처 올레드 T 신형 모델도 투입된다. ‘블랙 스크린’과 ‘투명 스크린 모드’를 자유롭게 전환할 수 있어 시청하지 않을 때는 투명 모드로 전환해 공간의 개방감을 극대화하는 인테리어 오브제로 활용할 수 있는 점이 특징이다. LG전자의 2026년형 OLED TV의 두뇌 역할은 최신 인공지능(AI) 프로세서인 ‘3세대 알파 11’이 맡았다.
LG전자가 초고가 프리미엄 라인업에 공을 들이는 이유는 확고한 시장 1위 수성을 위해서다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 LG전자는 올해 1분기(1∼3월) 글로벌 OLED TV 시장에서 출하량 기준 50.5%, 매출 기준 47.7%의 점유율을 기록했다. 특히 프리미엄 TV 최대 격전지인 북미(52.8%)와 유럽(49%) 등 핵심 시장에서 확고한 선두 자리를 유지하고 있다.
박형세 LG전자 MS사업본부장(사장)은 “이번 신제품은 세계 최초의 역사를 써온 LG TV의 기술이 집약된 혁신 제품”이라며 “LG전자만이 가능한 기술 혁신을 앞세워 프리미엄 TV 시장에서 압도적인 리더십을 이어가겠다”고 밝혔다.
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