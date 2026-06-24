시티건설·시티문화재단, 충남 아동 ‘시티놀이터’ 누적 기부 8억 원 돌파

시티건설과 시티문화재단이 충남지역 아동·청소년을 위한 ‘시티놀이터’ 조성사업의 누적 기부금 총 8억 원을 달성했다. 양 기관은 지난 23일 시티건설 회의실에서 올해 기부금 1억 원을 충남사회복지공동모금회에 전달했다. 전달식에는 시티건설 정원철 회장, 시티문화재단 윤지연 이사장, 충남사회복지공동모금회 유병설 사무처장 등 주요 관계자들이 참석했다.
‘시티놀이터’는 UN아동권리협약 제31조에 따른 아동의 놀이권을 보장하고, 충남지역 아동·청소년이 안전하고 쾌적한 환경에서 성장할 수 있도록 복지시설 내 놀이공간 조성 및 환경개선을 지원하는 사업이다. 아동 지원의 사각지대를 메우고 지역사회에 실질적인 도움을 주려는 뚜렷한 목적을 가지고 추진되어 왔다.
2019년 시작해 올해로 8년째를 맞이한 이 사업은 충남지역 아동·청소년 사회복지시설 총 27개소에 실내·외 놀이공간, 복합놀이공간, 미니운동장 등을 조성하는 굵직한 성과를 냈다. 특히 시설별 특성과 이용 아동의 욕구를 적극 반영한 맞춤형 공간을 제공해 높은 호응을 얻었다.
나아가 2025년부터는 신규 놀이터 조성뿐만 아니라, 기존 시설의 노후 공간과 위험 요소를 개선하는 ‘안전한 놀이환경 조성’과 ‘노후화된 놀이기구·완구 교체’까지 사업 범위를 대폭 확대했다. 이를 통해 아동·청소년이 일상 속에서 보다 안전하게 놀이와 문화를 누릴 수 있도록 성과를 지속해서 고도화하고 있다.
올해 전달된 기부금 역시 충남사회복지공동모금회를 통해 심사 절차를 거쳐 선정된 충남지역 아동·청소년 사회복지시설의 놀이터 조성사업에 사용될 예정이다.
시티건설 정원철 회장은 “해를 거듭할수록 더 많은 아이들에게 도움이 되고 있어 보람을 느끼며, 앞으로도 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 이어 시티문화재단 윤지연 이사장은 “현장에서 아이들이 변화된 공간을 즐겁게 이용하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”고 전했다. 충남사회복지공동모금회 유병설 사무처장 역시 “시티놀이터 사업은 아이들이 안전하게 놀고 머물 수 있는 공간을 마련하는 데 큰 역할을 하고 있다”며 8년간의 꾸준한 지원에 감사를 표했다.
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