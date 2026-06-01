매달 내가 원하는 혜택 직접 고른다

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[Money&Life] 삼성카드

삼성카드가 출시한 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’. 삼성카드 제공
삼성카드가 출시한 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’. 삼성카드 제공
삼성카드가 출시한 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’는 본인이 원하는 혜택을 직접 선택하는 상품이다.

삼성 iD SELECT ALL 카드는 고정비 업종 선택 할인, 생활소비 업종 선택 할인 혜택 등을 제공하는 게 특징이다. 고정비업종 선택 할인은 △아파트 관리비·통신요금 10% △교육비 10% △국내 전 가맹점 0.7% 등의 선택지를 제공한다.

고객은 이 중 한 가지를 선택해 혜택을 받을 수 있다. 생활소비업종에서는 △음식점·편의점·할인점·주유 7% △온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한 가지를 선택할 수 있다.

선택 할인 외에 기본 할인 혜택도 제공된다. △해외 2% △다이소·여행·도서·와인 5% △디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 할인 등이 주어진다.

삼성 iD SELECT ALL 카드는 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있고, 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 바꿀 수도 있다. 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 모니모를 통해 확인 가능하다.

이 카드는 국내 최대 신용카드 플랫폼 카드고릴라가 선정한 ‘2026년 1분기(1∼3월) 인기 신용카드 1위’ 자리에 오르기도 했다. 카드고릴라는 올 1월 1일부터 3월 22일까지 자사 웹사이트(PC·모바일 통합)에서 집계된 각 신용카드 상품 조회수, 신청 전환 수 등을 참고해 인기 신용카드 순위를 매겼다.

삼성 iD SELECT ALL 카드의 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(Mastercard) 모두 2만 원이다.

#Money&Life#삼성카드#삼성 iD SELECT ALL 카드#신용카드
강우석 기자 wskang@donga.com
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