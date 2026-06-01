매달 내가 원하는 혜택 직접 고른다

[Money&Life] 삼성카드
삼성카드가 출시한 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’는 본인이 원하는 혜택을 직접 선택하는 상품이다.
삼성 iD SELECT ALL 카드는 고정비 업종 선택 할인, 생활소비 업종 선택 할인 혜택 등을 제공하는 게 특징이다. 고정비업종 선택 할인은 △아파트 관리비·통신요금 10% △교육비 10% △국내 전 가맹점 0.7% 등의 선택지를 제공한다.
고객은 이 중 한 가지를 선택해 혜택을 받을 수 있다. 생활소비업종에서는 △음식점·편의점·할인점·주유 7% △온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한 가지를 선택할 수 있다.
선택 할인 외에 기본 할인 혜택도 제공된다. △해외 2% △다이소·여행·도서·와인 5% △디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 할인 등이 주어진다.
삼성 iD SELECT ALL 카드는 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있고, 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 바꿀 수도 있다. 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 모니모를 통해 확인 가능하다.
이 카드는 국내 최대 신용카드 플랫폼 카드고릴라가 선정한 ‘2026년 1분기(1∼3월) 인기 신용카드 1위’ 자리에 오르기도 했다. 카드고릴라는 올 1월 1일부터 3월 22일까지 자사 웹사이트(PC·모바일 통합)에서 집계된 각 신용카드 상품 조회수, 신청 전환 수 등을 참고해 인기 신용카드 순위를 매겼다.
삼성 iD SELECT ALL 카드의 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(Mastercard) 모두 2만 원이다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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