팀쿠키 류태준 대표, ‘아시아 커뮤니케이션 리더 40인’ 선정 … 크로스보더 커넥터 도약

테크 스타트업 PR 전문기업 ‘팀쿠키(Team Cookie)’는 자사의 류태준 대표가 글로벌 커뮤니케이션 전문지 캠페인(Campaign)이 선정하는 ‘아시아 커뮤니케이션 리더 40인(The Campaign Asia 40 under 40)’에 이름을 올렸다고 23일 밝혔다. 올해 한국인 수상자는 류태준 대표가 유일하다.
역대 14회째를 맞이하는 ‘아시아 커뮤니케이션 리더 40인’은 매년 아시아 태평양 전역의 마케팅 전문가와 커뮤니케이션 전략가, 유관 경영자 중 독보적인 성과를 달성한 40세 이하의 리더 40명을 선정하는 권위 있는 시상이다.
단순한 실적을 넘어 혁신성과 리더십까지 종합적으로 평가하여 아태지역 커뮤니케이션 산업에서 가장 영향력 있는 인물을 최종 선발한다는 점에서 업계의 주목도가 높다. 팀쿠키는 지난해 임기태 부대표에 이어 올해 류태준 대표까지 연이어 수상자를 배출하며 글로벌 무대에서 역량을 입증했다.
류태준 대표는 대기업, 언론사, SaaS 스타트업 공동창업 등을 거친 비즈니스 전문가로, 현재 팀쿠키 대표와 국제인공지능윤리협회(IAAE) 부회장을 맡고 있다. 팀쿠키는 지난 11일 ‘제25회 아시아퍼시픽 PR어워즈’에서 2관왕을 차지한 데 이어 이번 경사를 맞이하며 글로벌 무대에서 3년 연속 수상의 쾌거를 거두었다.
이번 선정을 바탕으로 팀쿠키는 국내 스타트업의 해외 진출부터 글로벌 테크 기업의 한국 시장 안착까지 돕는 ‘크로스보더 커넥터’로 활약할 계획이다.
류태준 대표는 “APAC 전역의 최고 전문가들과 함께 리더로 선정되어 영광”이라며 “앞으로도 뛰어난 기술력에 비해 스토리텔링과 브랜드 마케팅에 어려움을 겪는 테크 스타트업의 투자유치(IR)와 프로덕트 홍보를 돕는 포지셔닝을 함께 만들어가겠다”고 포부를 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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