초개인화-에이전트 시대, 브랜드 경쟁의 새로운 기준
디지털 전환과 인공지능(AI) 기술 확산으로 브랜드와 소비자의 관계가 더욱 긴밀해지고 있다. 생성형 AI와 에이전트 기반 서비스가 보편화되면서 고객 응대와 서비스 운영 방식이 변화하고 있으며 서비스 품질과 경험이 브랜드 신뢰를 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.
이에 따라 브랜드 경쟁의 기준도 달라지고 있다. 과거에는 광고와 인지도 확보가 중요했다면 이제는 고객이 실제 체감하는 서비스의 일관성과 완성도가 경쟁력을 좌우한다. 특히 AI 기반 자동화와 초개인화 기술은 고객별 맞춤 경험을 제공하며 고객 접점을 새롭게 재편하고 있다.
이러한 흐름 속에서 제이와이네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 1위 기업을 선정했다. 시상식은 26일 서울 강서구 마곡동 NSP홀에서 개최된다. 이번 시상은 고객 중심 서비스 혁신과 차별화된 고객 경험을 통해 높은 만족도와 신뢰를 구축한 브랜드를 선정·조명하기 위해 마련됐다.
김재훈 제이와이네트워크 대표는 “오늘날 브랜드 경쟁력은 단순한 마케팅 성과를 넘어 고객이 체감하는 품질과 경험의 신뢰에서 결정된다”며 “앞으로도 소비자 중심의 서비스 혁신을 바탕으로 우수한 브랜드를 지속 발굴하고 산업 전반의 기준을 높여가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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