굴뚝산업 벗어나 문화영토로… 현대차가 글로벌 미디어와 해부한 ‘한류의 힘’

美 다큐 ‘K-에브리띵’ 일시적 유행 넘어선 현상 분석
압축 성장과 치열한 경쟁의 역사 추적
단순 소비재 넘어 새로운 경제 축으로
현대자동차 단독 후원 참여
제조업 중심 서사에서 라이프스타일 영역으로 확장
대중문화 영역에 국한됐던 한국의 문화적 파급력이 유통, 뷰티, 패션, 관광 등 전방위 산업으로 번지며 실질적인 경제 지표를 움직이고 있다. 콘텐츠의 세계적 흥행이 실물 상품 소비로 연결되면서, 문화적 성취를 넘어 확고한 경제 현상으로 자리 잡는 모양새다.
CNN 오리지널 시리즈가 제작한 4부작 기획 다큐멘터리 ‘K-에브리띵’은 이러한 흐름을 정조준했다. 에미상 등 다수의 수상 경력을 지닌 제작진이 주도한 이번 프로젝트는 음악, 영상, 식문화, 뷰티를 아우르는 한국 문화의 영향력을 다각도로 진단했다. 특히 현장에서 변화를 이끌어온 주역들의 증언을 통해 단순한 현상 소개 이상의 심층적인 분석을 시도했다는 평을 받는다.
이번 다큐멘터리는 한국 내부의 자화상이 아닌, 객관적인 국제 사회의 시각에서 한류를 하나의 독립된 의제로 다뤘다는 점에서 무게감을 더한다. 특정 지역의 관심사나 일시적인 유행이 아니라, 세계적인 관점에서 연구 가치가 있는 거대한 사회적 현상임을 입증한 셈이다.
현재 미국 주류 사회에서 한국의 식문화와 음악은 일상적인 라이프스타일로 안착하고 있다. 해외 유명 팝스타들이 국내 아티스트의 음악을 일상적으로 소비하고, 미국 지상파 토크쇼 진행자가 한국식 음주 문화를 직접 재현하는 모습은 더 이상 낯선 풍경이 아니라는 설명이다. 이는 한류가 하위문화 팬덤을 넘어 보편적인 생활 양식으로 스며들었음을 보여주며, 관련 산업의 매출 증대로 직결되는 선순환 구조를 형성하고 있다.
압축 성장사가 빚어낸 독창적 생태계… 전통 제조 기업도 패러다임 전환
‘K-에브리띵’은 이러한 결과물 뒤에 숨은 한국 사회의 역사적 궤적도 함께 추적한다. 전후 복구와 급격한 경제 성장, 민주화 과정, 그 안에서 축적된 치열한 경쟁 구조가 오늘날 완성도 높은 문화적 기반이 되었다는 해석이다. 전통적인 정서와 빠른 변화 수용력이 결합해 독창적인 문화 생태계를 구축했다는 점을 입증했다.
주목할 부분은 국내 대표 제조 기업인 현대자동차가 이번 프로젝트의 단독 후원사로 참여했다는 점이다. 기존의 중화학 공업이나 제조업 고도화를 이끌던 기업이 문화 자산의 확산 서사에 동참한 것은, 한국의 핵심 경쟁력이 전통적 산업 영역에서 라이프스타일과 문화 영역으로 다변화되고 있음을 보여주는 상징적 대목이다.
지난달 베일을 벗은 ‘K-에브리띵’은 현재 국가별 편성 일정에 맞춰 전 세계에 순차 방영 중이다. 국내에서는 쿠팡플레이, 해외에서는 HBO맥스를 통해 시청할 수 있다. 한편 현대자동차는 이번 다큐멘터리 외에도 글로벌 영화제 수상작 투자 및 단편영화 제작 등 다양한 콘텐츠 협업을 이어가며 문화 산업과의 접점을 지속적으로 넓히고 있다.
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