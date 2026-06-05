젠슨 황 “한국 제조업·AI 강점 커…R&D센터 채용 시작”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 내 연구개발(R&D)센터 설립을 위한 채용을 시작했다고 밝혔다. 그는 한국의 제조업과 인공지능(AI), 로보틱스 역량을 높게 평가하며 국내 기업들과의 협력 확대 가능성도 언급했다.
황 CEO는 5일 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국한 뒤 취재진과 만나 “한국에서 R&D센터 구축을 위한 인력 채용을 시작했다”며 “한국은 R&D센터를 투자하기에 정말 훌륭한 곳”이라고 말했다.
그는 한국의 강점으로 제조업과 메커트로닉스, AI 기술을 꼽았다.
황 CEO는 “한국은 제조업, 메커트로닉스, AI 분야에서 독보적인 위치에 있으며 이 모든 기술의 융합은 로봇 공학에 완벽하다”고 말했다.
이어 “한국은 AI·로보틱스 전문성이 뛰어나고 세계의 제조 중심지이기 때문에 이곳에서 개발된 로보틱스 기술과 피지컬 AI 기술을 산업에 바로 적용할 수 있다”고 설명했다.
특히 한국의 유망 분야로 로보틱스를 언급했다. 그는 “한국은 메커트로닉스 제조에 탁월하고 AI도 뛰어나다”며 “로보틱스 산업과 개발을 뒷받침할 수 있는 크고 탄탄한 로컬 산업도 갖추고 있다. 이것이 한국이 투자할 훌륭한 기회이자 훌륭한 미래”라고 말했다.
황 CEO는 이번 방한 기간 삼성전자와 SK하이닉스, LG, 현대차 등 국내 주요 기업들과 만날 예정이다.
또 “엔비디아는 D램과 고대역폭메모리(HBM), 칩 등을 대량으로 생산해야 하는 상황”이라며 “상반기 AI 인프라 구축이 성공적으로 진행됐고 하반기에도 매우 바쁠 것”이라고 말했다.
황 CEO는 현재 주력 제품인 ‘그레이스 블랙웰’ 시스템이 안정적으로 운영되고 있으며, 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈’도 본격적인 양산 단계에 들어섰다고 밝혔다. 이어 차세대 플랫폼에 적용될 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급망 경쟁도 본격화되고 있다고 설명했다.
그는 “삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 세 공급사 모두 자격 심사를 통과했고 HBM4를 생산 중”이라며 “세 곳 모두 엔비디아 납품을 위해 경쟁하고 있다”고 말했다.
황 CEO는 “한국 시장도 매우 잘 되고 있어 기쁘다”며 “하반기는 상반기보다 훨씬 클 것이고 내년은 더욱 클 것”이라고 전망했다.
이어 “깜짝 선물도 있다. 한국에 많은 비즈니스를 가져왔다”고 말해 국내 기업과의 추가 협력 가능성을 시사했다.
황 CEO는 이날 서울 홍대 T1 베이스캠프를 방문해 프로게임단 T1 소속 이상혁(페이커) 선수와 만났다. 저녁에는 홍대입구 인근 삼겹살 전문점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 만찬을 가질 예정이다.
오는 7일에는 김택진 엔씨소프트 대표와 만나 게임 및 AI 분야 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 8일에는 국내 AI·로보틱스 스타트업 경영진과 비공개 간담회를 갖고 관련 업계와 협력 방안을 모색할 예정이다. 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소, 주요 기업 사업장 방문 일정도 조율 중인 것으로 전해졌다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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