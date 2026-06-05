한강-여의도-용산 프리미엄… 노량진에 뜬 ‘하이엔드’

아크로 리버스카이
서울 평당 공사비 1000만원 시대… “더 오르기전에” 청약시장에 몰려
주변보다 분양가 수 억 낮게 책정
강남-여의도-시청 등 접근성 좋아… 소형 타입에도 드레스룸-팬트리
주택 시장에서 ‘지금이 내 집 마련 적기’라는 인식이 빠르게 확산되고 있다. 공사비 급등으로 인한 분양가 상승이 주요 원인으로 실제 서울 핵심지 재건축·재개발 등 정비사업의 공사비가 3.3㎡(1평)당 1000만 원을 훌쩍 넘었다. 이에 내 집 마련을 고민하는 수요자들은 분양가 추가 상승을 우려하며 청약 시장으로 몰리고 있다.
업계에 따르면 서울 주요 정비사업지는 3.3㎡당 공사비 1000만 원 시대를 이미 열었다. 강남구 압구정3구역은 3.3㎡당 공사비가 1120만 원이고 압구정4구역은 1250만 원, 압구정5구역은 1240만 원으로 책정했다. 성동구 성수1지구는 3.3㎡당 공사비가 1132만 원이고 여의도 대교아파트 재건축 공사비도 1120만 원이다.
정비사업지의 높은 공사비 수준은 서울 전역으로 확산될 가능성이 있다. 정비사업의 평균 3.3㎡당 공사비는 △2021년 480만 원 △2022년 518만 원 △2023년 606만 원 △2024년 770만 원 △2025년 808만 원으로 꾸준히 오르는 추세다. 이러한 공사비 상승은 분양가에 영향을 미쳐 올해 3월 서울 민간아파트 평균 분양 가격은 3.3㎡당 5480만 원으로 역대 최고치를 경신했다(주택도시보증공사 기준).
이 같은 상황 속에서 부동산 시장은 더욱 뜨겁게 달아오르고 있다. 분양가 상승을 우려한 실수요자들이 내 집 마련에 속도를 내고 있기 때문이다. 부동산R114 자료에 따르면 2일 기준 올해 서울 청약 경쟁률은 92.15대1을 기록했다. 1순위 청약 신청자 수도 11만 명을 넘어서는 등 관심이 뜨거운 상황이다.
이러한 가운데 DL이앤씨가 서울 노량진 뉴타운에 공급하는 ‘아크로 리버스카이’가 눈길을 끈다. 단지의 분양가는 전용면적 59㎡ 기준 20억2100만∼21억7940만 원, 전용면적 84㎡ 기준 24억9920만∼27억9580만 원이다. 인근 동작구 흑석동에 자리한 ‘아크로 리버하임(2019년 12월 입주)’ 전용 84㎡가 지난해 10월 34억6000만 원, 올해 1월 전용 59㎡가 26억6000만 원에 거래된 것과 비교하면 수억 원 낮게 책정됐다(국토교통부 실거래가 자료 기준).
단지는 앞서 1순위 청약 결과 132가구(특별공급 제외) 모집에 2630건이 접수돼 19.92대1의 높은 경쟁률로 마감했다. 당첨자 발표는 5일이며 정당 계약은 20∼24일 5일간 진행된다.
단지는 한강변 입지에 더해 강남, 여의도, 시청 등 주요 업무지구 접근성이 모두 뛰어나다. 지하철 1·9호선 노량진역을 통해 여의도역까지 2정거장, 시청역까지 4정거장, 고속터미널역까지 10분대에 이동이 가능하다. 여기에 1호선 용산역도 1정거장 거리로 향후 조성될 용산국제업무지구의 핵심 배후 주거지로서의 프리미엄도 기대된다.
국내 주택 시장에서 하이엔드 아파트의 기준을 제시해 온 DL이앤씨의 ‘아크로(ACRO)’ 브랜드로 공급되는 만큼 높은 성품성도 호응을 얻고 있다. 아크로는 서초구 반포동 ‘아크로 리버파크’, 잠원동 ‘아크로 리버뷰’, 성동구 성수동 ‘아크로 서울포레스트’ 등 국내에서 가장 높은 시세를 형성하는 랜드마크 단지들을 잇달아 성공시키며 브랜드 가치를 공고히 해왔다. DL이앤씨는 그동안 구축해 온 하이엔드 노하우를 아크로 리버스카이에도 적용할 예정이다.
우선 단지 주요 도로변의 저층 입면 및 외곽부 측벽 구간에 입체감 있는 특화 고급 마감재를 적용해 완성도 높은 경관을 선보일 예정이다. 각 가구에는 층간소음 저감 바닥 구조 ‘D-사일런트 플로어’를 적용해 조용한 실내 환경을 확보할 예정이다. 공간에 취향을 더한 인테리어 솔루션 ‘디 셀렉션’을 통해 남들과 똑같은 집이 아닌 고객이 원하는 인테리어를 입주와 동시에 누릴 수 있도록 다양한 상품을 제안한다(임대 가구 제외).
평면 설계 역시 세심하다. 전용 44·51㎡의 경우 소형 타입임에도 침실 드레스룸과 팬트리를 마련해 넉넉한 수납공간을 갖췄다. 전용 59㎡A·84㎡A 타입은 4베이 판상형 구조 설계로 맞통풍이 가능하다. 전용 59㎡B와 84㎡B·C 타입은 현관에 워크인 팬트리가 마련돼 자전거, 유아차 등 부피가 큰 물건 보관이 용이하다.
단지는 아이 키우기 좋은 환경을 위해 세심하게 고려한 설계가 돋보인다. 지역 커뮤니티 활성화를 위해 단지 내 어린이집 규모를 타 단지보다 크게 계획했다. 커뮤니티로는 실내 놀이터인 키즈라운지(다함께돌봄센터), 안전한 등하원을 위한 키즈스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸 등 자녀를 위한 공간들이 대거 마련된다.
여기에 단지에는 수준 높은 라이프스타일을 완성해 주는 하이엔드 커뮤니티 ‘클럽 아크로’가 들어선다. 피트니스센터, 필라테스룸, GX룸, PT룸, 전 타석 프라이빗한 부스로 구성된 스크린골프라운지, 사우나, 스포츠코트 등 입주민의 웰니스 라이프를 위한 공간이 조성된다. 복층형으로 조성되는 실내체육관에서는 날씨와 상관없이 다양한 운동을 즐길 수 있으며 게스트하우스와 프라이빗 시네마 등도 마련된다.
특히 높은 곳에서 특별한 휴식을 제공하는 스카이라운지도 조성해 입주민들의 자부심을 높여줄 계획이다. 또 하이엔드 조경의 정수를 보여주는 아크로만의 시그니처 디자인이 어우러진 ‘아크로 가든 컬렉션’이 적용된다.
아크로 리버스카이의 주택 전시관은 서울 강남구 남부순환로 일원(지하철 3호선 매봉역 1번 출구 앞)에 위치해 있으며 입주는 2029년 8월 예정이다.
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