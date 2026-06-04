빌드블록, NRI America와 ‘2026 미국 진출 전략 백서’ 발간한다

미국 부동산 종합서비스 기업 빌드블록은 글로벌 전략 컨설팅 기업 노무라 종합연구소 미국법인(NRIA)과 협력해 ‘2026 미국 진출 전략 백서’를 발간한다고 4일 밝혔다.
이번 백서는 미국의 관세 정책과 상호무역협정(ART) 도입 등으로 미국 내 직접 생산 요구가 커진 상황에서 현지 진출을 모색하는 아시아 기업들에 입지·인허가·인프라·공사비 등 전략 수립에 필요한 정보를 제공하기 위해 기획됐다.
앞서 한국은 지난해 미국과의 관세 협상을 통해 수년간 총 3500억 달러(약 480조 원) 규모 대미 투자를 약속했다. 일본 역시 5500억 달러(약 750조 원)에 달하는 대미 투자 협약을 체결한 상태다. 미국 상무부 등에 따르면 최근 수년간 아시아 기업의 미국 제조업 직접투자 규모는 역대 최고 수준을 기록 중이다.
특히 올해 들어 보편적 관세 기조가 강화되면서 단순 수출만으로는 가격 경쟁력을 유지하기 어려워진 기업들은 관세 면제 혜택을 받기 위해 미국 내 생산 공장과 물류 거점을 직접 확보해야 하는 상황이다.
백서는 ▲인공지능(AI) ▲반도체 ▲EV 배터리 ▲코스메틱 ▲F&B 및 리테일 등 5개 분야를 중심으로 구성된다. 각 분야별로 미국 시장 진출 전략, 산업 및 시장환경 분석, 최적 입지 분석, 주별 세제 혜택 및 정부 기조, 물류 유통망 인프라, 부동산 규제 및 인허가 절차, 현지 건설 공사비 산출 등 실행 단계에서 활용 가능한 내용을 다룰 예정이다.
노무라 홀딩스의 계열사 NRI는 거시경제 분석과 산업별 전략 수립에서 활동하고 있는 글로 컨설팅펌이다. NRIA는 시장 진출 전략 수립부터 실행까지 컨설팅을 수행하고 있다.
빌드블록은 실리콘밸리에 본사를 두고 있다. 부지 선정부터 부동산 매입, 인허가, 설계, 시공, 운영관리까지 수행 가능한 통합 플랫폼을 구축하고 있다고 회사 측은 설명했다.
빌드블록은 이번 협력을 계기로 일본 도쿄에 현지 법인 설립을 추진하며 일본 기업의 미국 부동산 투자 및 사업 확장을 지원하는 전담 조직을 구축할 계획이다.
양사는 올해 3분기 중 첫 번째 백서를 공개하고, 이후 산업별 시리즈 형태로 정기 발간을 이어갈 계획이다.
빌드블록 미국 부동산 리서치 연구소 관계자는 “현재 미국 시장 진출은 선택이 아닌 생존의 문제지만 현지 부동산과 건설 생태계에 대한 이해 부족으로 난관에 봉착하는 기업이 많다”며 “이번 백서가 우리 기업들이 미국 땅에서 성공적인 결실을 보는 나침반이 되길 바란다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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