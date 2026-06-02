부모사랑상조, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 장의 서비스업 부문 2년 연속 수상

부모사랑상조가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 장의 서비스업 부문 1위에 선정됐다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.
부모사랑상조는 전국 직영 체계를 기반으로 장례 서비스를 제공하는 상조회사다. 최근에는 크루즈 여행 등 라이프케어 서비스로 사업 영역을 확대하며 고객 접점을 넓히고 있다.
회사는 소비자중심경영(CCM) 인증을 3회 연속 획득했으며, 국제 품질경영시스템인 ISO 9001 인증도 보유하고 있다. 또한 상조보증공제조합 가입과 소비자피해보상보험 체결을 통해 고객 보호 체계를 운영하고 있다고 설명했다.
부모사랑상조는 지난해부터 고객 만족도 조사를 정기적으로 실시하고 있으며, 이를 통해 수집한 고객 의견을 서비스 개선과 신규 상품 개발에 반영하고 있다.
오는 7월에는 신사옥 준공도 앞두고 있다. 회사 측은 업무 환경 개선과 함께 고객 응대 체계를 보다 체계화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
부모사랑 관계자는 “2년 연속 수상은 고객들이 보내준 신뢰의 결과”라며 “앞으로도 고객 중심 서비스를 강화해 신뢰받는 상조 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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