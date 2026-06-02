5월 수출 877.5억 달러… 월간 기준 역대 최대치

반도체, 169% 급증한 371.6억 달러
인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수요 급증에 힘입어 5월 한국 수출(약 878억 달러)이 월간 기준 역대 최대 기록을 또다시 경신했다. 석 달 연속 800억 달러를 넘어선 것은 물론, 일평균 수출액도 사상 처음 40억 달러를 돌파했다.
산업통상부가 1일 발표한 5월 수출입동향에 따르면 지난달 수출은 지난해 5월보다 53.2% 증가한 877억5000만 달러로 집계됐다. 올해 3월(872억 달러)에 썼던 월간 최대 기록을 두 달 만에 갈아치웠다. 월별 수출액은 3월과 4월(859억 달러)에 이어 3개월 연속 800억 달러를 넘겼다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 40억7000만 달러로 사상 최대치를 새로 썼다.
수출 효자는 이번에도 반도체였다. 지난달 반도체 수출은 371억6000만 달러로 전년 동월 대비 169.4% 늘면서 역대 최대 실적을 달성했다. 미국 빅테크 기업들의 AI 투자 확대에 따라 메모리 반도체 가격이 급등한 영향이다. AI 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 폭발하면서 컴퓨터 수출(41억8000만 달러)은 1년 전보다 290.7% 증가했다.
세종=정순구 기자 soon9@donga.com
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