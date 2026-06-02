‘게이밍 OLED’ 불꽃 경쟁… 삼성 “울트라 슬림” vs LG “최고 해상도”

아시아 최대 IT전시회 ‘컴퓨텍스’
삼성, 기존 패널 두께 20% 줄여
LG, 초고화질 39형 패널 선보여
국내 디스플레이 업체들이 대만에서 열리는 아시아 최대 정보기술(IT) 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 게이밍 유기발광다이오드(OLED) 패널 기술을 두고 경쟁을 펼친다. 고사양 게임 수요 증가로 성장 중인 프리미엄 게이밍 모니터 및 노트북 시장 주도권을 확보하기 위한 행보다.
1일 삼성디스플레이는 2∼5일(현지 시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 컴퓨텍스 2026에서 휴대용 게이밍 PC부터 모니터까지 아우르는 게이밍 최적화 OLED 라인업 16종을 출품했다. 주요 제품은 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 퀀텀닷(QD)-OLED 모니터 패널이다. 고해상도와 고주사율 동시 지원에 따른 구동 부담 등 기술적 과제를 해결했다.
게이밍 노트북용 ‘울트라 슬림’ 패널도 처음 공개한다. 기존 양산품 대비 패널 두께를 20% 이상 줄이면서 최고 240Hz 주사율을 지원한다. 청색 OLED를 5개 층으로 쌓아 수명과 휘도(밝기)를 개선한 ‘펜타 탠덤’ 기술도 함께 전시할 예정이다.
LG디스플레이는 세계 최초로 ‘5K2K’의 초고화질 해상도를 구현한 39형 게이밍 OLED 패널을 내놓았다. LG디스플레이가 유일하게 생산할 수 있는 이 제품은 넓은 시야각과 선명한 화질로 인해 레이싱이나 비행 시뮬레이션 게임에 최적화됐다는 평가를 받고 있다.
최근 전방 IT 기기 수요 둔화 기조 속에서도 하이엔드 게이밍 패널 시장은 꾸준하게 성장세를 보이고 있다. 이에 따라 빠른 응답 속도와 높은 명암비를 갖춘 OLED 패널 탑재 비중이 늘어나는 추세다. 국내 양사는 이번 대만 전시 일정을 계기로 글로벌 주요 PC 제조사 및 게임사들과의 공급망 협력을 확대할 계획이다.
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