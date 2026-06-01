정샘물뷰티, 뉴욕 유니언스퀘어에 ‘글래스 스킨 아틀리에’ 팝업 운영

정샘물 아티스트 직접 참여, 메이크업 클래스 진행
글로벌 뷰티 시장에서 다인종 소비자의 피부 톤을 아우르는 ‘포용적 뷰티’가 핵심 가치로 자리 잡은 가운데, 현지 소비자의 세분화된 요구에 맞춰 다각화된 색상을 선보이는 국내 베이스 메이크업 브랜드의 해외 시장 진출이 가속화되고 있다.
글로벌 소비자 대상 브랜드 철학·아티스트리 경험 제공
메이크업 아티스트 정샘물의 뷰티 철학과 노하우를 담은 뷰티 브랜드 정샘물(JUNGSAEMMOOL)이 미국 뉴욕 유니언스퀘어에서 브랜드 팝업스토어 ‘글래스 스킨 아틀리에(Glass Skin Atelier)’를 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업은 ‘당신만의 아름다움을 찾으세요: 당신답게, 아름답게 (Find Youtiful: Be Original, Be Beautiful)’을 메인 메시지로, 정샘물의 대표 철학인 ‘본연의 아름다움(Natural Beauty)’을 글로벌 고객들이 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.
정샘물뷰티의 시그니처인 ‘글래스 스킨(Glass Skin)’ 메이크업을 중심으로 브랜드의 정체성을 알리고, AI 기반 피부·쉐이드 진단 프로그램을 도입해 개인별 피부 톤과 특성에 맞는 제품을 제안할 예정이다.
행사 기간 동안에는 정샘물 아티스트가 직접 참여하는 메이크업 마스터 클래스 ‘Artistry Session’가 미디어·인플루언서·일반 고객을 대상으로 운영된다. 또 전문 아티스트가 고객 개개인의 피부 표현과 메이크업 스타일을 컨설팅하는 ‘퀵 글로우 세션(Quick Glow Session)’도 운영한다.
정샘물뷰티는 글로벌 시장 공략의 핵심 제품으로 브랜드 대표 베이스 메이크업 제품인 ‘에센셜 스킨 누더 쿠션’을 앞세우고 있다. 해당 제품은 글로벌 소비자들의 다양한 피부 톤을 고려하여 총 30개 쉐이드로 확장하여 운영되고 있다.
정샘물뷰티 관계자는 “이번 뉴욕 팝업은 정샘물뷰티가 추구하는 철학과 아티스트리, K-뷰티의 전문성을 글로벌 고객들과 직접 소통하는 자리”라며 “북미 소비자들과의 접점을 지속 확대하고, 글로벌 메이크업 브랜드로서의 영향력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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