[단신]KB국민은행, 데브시스터즈와 쿠키런 이벤트 外

KB국민은행은 게임사 데브시스터즈 ‘쿠키런: 킹덤’과 협업한 ‘국민은행 쿠키런: 킹덤 지점’ 오픈 이벤트를 7월 1일까지 실시한다고 25일 밝혔다. 이벤트 기간 내에 쿠키런 게임 내 소통 공간인 광장에 국민은행 지점이 개설된다. 지점을 방문한 이용자는 보이스피싱 예방 안전수칙과 금융상식을 담은 OX퀴즈에 참여할 수 있다. 참여 이용자는 적금 이자처럼 게임 재화들을 받을 수 있게 된다.
■ 농협은행, 주담대 중도상환해약금 한시 면제
NH농협은행은 고객의 금융비용 부담을 완화하기 위해 한시적으로 주택담보대출(주담대) 중도상환해약금을 면제한다고 25일 밝혔다. 면제 대상은 2024년도에 실행된 주담대다. 5월 20일부터 6월 30일까지 한시적으로 운영한다. 중도금, 이주비 대출 및 정책 대출 등 일부 상품은 제외된다. 농협은행 관계자는 “고객에게 실질적인 도움이 되는 금융 지원을 확대하고자 이번 프로그램을 마련했다”고 말했다.
■ 수협銀, 결제계좌 최초 등록 개인사업자 대상 이벤트
Sh수협은행은 가맹점 결제계좌를 최초 등록한 개인사업자(개인)를 대상으로 상품권을 제공하는 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다. 올해 4월 이후부터 2개 카드사 이상 대금 결제계좌를 수협은행으로 지정하면 자동 응모된다. 8월 말까지 대금 누적 입금액에 따라 최대 10만 원어치 상품권을 준다. 가맹점 결제계좌 신청은 수협은행 영업점이나 모바일뱅킹에서 할 수 있다.
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